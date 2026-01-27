Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una rejilla de cinco metros de largo se desploma en el interior de la nave náutica de Cangas

El elemento cayó a escasos centímetros del foso donde estaban entrenando varios remeros del Vila de Cangas

La rejilla desprendida a punto de ser colocada de nuevo en la ventana de la nave náutica.

La rejilla desprendida a punto de ser colocada de nuevo en la ventana de la nave náutica. / FDV

César Collarte

Cangas

El temporal Joseph arrancó esta tarde de cuajo una de las rejillas de los ventanales de la nave de deportes náuticos de Cangas, precipitándose sobre un lateral del foso, en donde se encontraba entrenando un deportista del Club de Remo Vila de Cangas. Lo que pudo haber supuesto una desgracia se quedó únicamente en un gran susto, con los cristales del ventanal salpicando al remero, si bien no resultó herido.

El suceso se produjo alrededor de las 12 horas, afortunadamente en un momento en el que apenas había actividad en las instalaciones deportivas. El efecto del viento pudo haber estado detrás del desprendimiento del elemento metálico, de unos cinco metros de largo, situado en la planta superior de la nave deportiva. Esa zona sirve de techo al foso, si bien en uno de sus laterales está abierta, y fue precisamente por ese lugar por donde se coló verticalmente la rejilla, cayendo a escasos centímetros de donde estaba el remero.

El hueco por el que se coló la rejilla para caer en la planta inferior.

El hueco por el que se coló la rejilla para caer en la planta inferior. / FDV

Miembros del club se afanaron posteriormente en atornillar la rejilla para tapar el hueco de la ventana, pero mostraron su preocupación por la situación en la que se pueden encontrar el resto de rejillas, situadas muchas de ellas a una altura de cerca de ocho metros. “No solo es que puedan caer hacia dentro de la nave, es que si lo hacen hacia fuera pueden caer sobre los coches aparcados allí o sobre cualquiera que pase”, denuncian.

El desprendimiento de hoy se une a los problemas de goteras que se produjeron un día antes, y que obligaron a colocar cubos en diversos puntos de las instalaciones, además de tener que mover remoergómetros y otros aparatos para evitar que se vieran afectados.

