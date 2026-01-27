A Paralaia se transforma en la ONU

En pleno azote del temporal Joseph, los 65 estudiantes de 3º de ESO del IES A Paralaia, en Moaña, debatieron durante toda la mañana —en inglés— sobre las consecuencias del cambio climático. El centro, por su carácter plurilingüe, fue uno de los ocho seleccionados por la Xunta de Galicia para participar en el proyecto educativo Global Classroom, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La profesora de inglés Silvia Vaquero explica que la actividad consistió en simular una asamblea de Naciones Unidas con un tema central: el cambio climático. El reparto de países entre centros hizo que el alumnado del instituto moañés representase a Australia, Belice, Argentina, Alemania y Egipto, en parejas.

El trabajo previo también tuvo un peso importante, ya que cada dúo realizó una inmersión en la geografía, la historia y la cultura del país asignado. Así, el alumnado comprendió cómo está afectando el cambio climático a cada territorio, de qué manera podría impactar en el futuro y qué medidas pueden adoptarse para mitigar sus efectos.

Las sequías que sufre Egipto, por ejemplo, fueron una de las cuestiones abordadas a lo largo de la jornada. La asamblea simulada comenzó a las 8.30 horas y se prolongó hasta las 14.00.

Ahora corresponde al profesorado seleccionar a los 10 estudiantes que mejor defendieron sus posturas para participar en una nueva simulación junto al alumnado elegido en otros institutos gallegos, que representarán a distintos países. De esa asamblea, prevista para febrero en Santiago de Compostela, saldrán dos participantes que viajarán a una simulación internacional en la propia sede de la ONU, en Nueva York.

La actividad trabaja principalmente la destreza de explicar y debatir en inglés, además de fomentar que los jóvenes se pongan en la piel de delegados diplomáticos y se acerquen al funcionamiento de las organizaciones internacionales, al tiempo que conocen la historia y la cultura de otros países. Este es el primer curso en el que la Consellería de Educación implanta este programa en Galicia.