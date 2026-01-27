Noche de desprendimientos y caídas de árboles en Moaña
Cayeron piedras sobre viales en O Latón y A Xalde de Arriba
La borrasca Joseph golpeó con fuerza en las últimas horas de la noche de ayer y durante la madrugada de este martes en Moaña en donde fueron frecuentes desprendimientos a causa de la cantidad de lluvia que cae sobre un suelo ya encharcado y que deja en situación peligrosa de derrumbe los taludes y provoca caídas de árboles.
La Policía Local acudió a dos desprendimientos sobre viales en O Latón y en A Xalde de Arriba y recibió aviso por dos árboles caídos en Sabaceda y Casanova.
Protección Civil, que estuvo de guardia hasta las '5:30 de la madrugada, acudió a la retirada de un árbol en la zona de Carrachal, por encima del cuartel de la Guardia Civil, sobre la una de la madrugada.. Igualmente atendió postes de la luz tirados, cableados rotos o contenedores volcados por el fuerte viento,
Muchos puntos de Moaña, tal y como informa la Policía Local, quedaron sin alumbrado público como en A Marrúa, Meira, O Latón o A Guía. El viento tambien soltó arcos que todavía están instalados de las luces de Navidad, levantó uralitas en tejados y tiró un poste de telefonía en O Caeiro. Las trombas de agua levantaron arquetas
