Moaña culmina, en el pleno del jueves, la subida de la piscina
En la sesión se aprobará de forma definitiva el incremento del 7%
REDACCIÓN
Este jueves 29 de enero se celebra la primera sesión plenaria del año 2026 en Moaña. El principal asunto será la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de Prestacións Patrimoniais por los servicios de la piscina municipal. Todo apunta a que se rechazarán las alegaciones y se culminará el proceso de incremento de un 7% del precio de este servicio, hasta 2,29 euros por usuario, aunque con descuentos en función de determinadas condiciones.
El pleno servirá también para debatir la moción de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública solicitando el apoyo del Concello a la manifestación de este domingo 1 de febrero. También las mociones del PSOE reclamando la protección del patrimonio cultural y exigiendo al gobierno local la dotación urgente de más personal que garantice «una atención digna a los vecinos».
El principal grupo de la oposición, el PP, presenta una moción en la que exige el arreglo urgente del Camiño de Fontes, en el tramo entre la PO-551 hasta el cruce con el camino de A Pandiña. Por otro lado, reclama también la creación y mejora de aparcamientos en distintas zonas del centro de Moaña, ya que la falta de plazas de estacionamiento es uno de los principales problemas de la villa.
El BNG, por su parte, pedirá al resto de grupos reclamar que la Xunta garantice una financiación justa y un modelo público del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) toda vez que considera insuficiente el acuerdo con la Fegamp. También proponen, los nacionalistas, un compromiso del pleno con la autodeterminación del pueblo saharaui y la defensa de un referéndum en la antigua provincia española ocupada por Marruecos desde 1975.
