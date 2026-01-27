La Mancomunidad elabora una nueva ordenanza de la basura con más "escudo social" y 50 euros de reducción al pequeño comercio que recicle

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), celebró hoy la primera reunión de trabajo como presidenta de la Mancomunidad de O Morrazo con ediles de los gobiernos de los otros Concellos de Cangas (BNG, PSOE y EU) y de Bueu (BNG y PSOE) para cerrar la propuesta de aprobación definitiva de la ordenanza de subida de la basura que se llevará a comisión de dictamen el martes 3 de febrero y a la asamblea el viernes día 6 aunque la tarifa no entrará en vigor hasta enero de 2027 cuando se cumplen 20 años desde la última actualización. El jueves cuando se convoque la comisión, se pasará el documento a los grupos políticos y a las entidades que participaron en el proceso de diálogo,pero ya no se prevén más reuniones.

Habrá un cambio de escenario con respecto a la aprobación inicial que se había celebrado en Cangas, cuando el gobierno de Araceli Gestido (BNG) ostentaba la presidencia de la Mancomunidad, y en donde se vivieron los graves disturbios con vecinos y los grupos de oposición -PP y AV- protestando contra la subida lo que obligó al gobierno de la Mancomunidad a tener que abandonar el salón de plenos escoltado por los antidisturbios. Ahora la comisión y la asamblea se celebrarán en el salón de plenos de Moaña. Santos considera que la ordenanza es más social, sostenible y justa y espera que no se repitan “nunca más” los sucesos de octubre, que la oposición reflexione y haya respeto: “Estamos para intentar hacer todo lo mejor posible”. Insiste en que se trata de una ordenanza más ajustada al pago por generación, aunque no cubre el 100% de los costes, supondrá unos ingresos de 5,7 millones y los Concellos seguirán poniendo 1,2 millones en concepto de inversiones.

Leticia Santos asegura que, tras el proceso de participación y de recogida de alegaciones y a la espera de la redacción de la ordenanza el jueves con todos los epígrafes, se propone un documento que incluye novedades con más personas beneficiarias de las bonificaciones, en el caso de la tarifa de las viviendas que sube de 86 a 126 euros anuales, mediante un escudo social ampliando el nivel de renta: “Caben más personas ahora en las reducciones y bonificaciones y se amplía para entidades sin ánimo de lucro”. Las familias vulnerables que se beneficien de la bonificación social pueden sumar también la reducción por compostaje. Añade que hay reducción del 100% para las personas cuyos ingresos familiares no superen el IPREM (8.400 euros al año en 2025) a los que se añaden factores de corrección con bonificaciones y se incluyen a las familias numerosas dentro de los colectivos de especial protección, aunque vinculado o acotado a un nivel de renta.

Para las entidades sin ánimo de lucro se mantiene la propuesta de reducción del 100% con finalidad de beneficiencia o atención a personas necesitadas y se crea una nueva bonificación del 50% para entidades sin ánimo de lucro sociales, vecinales, deportivas o culturales que tengan en titularidad el local del que hacen uso. En la actualidad, las entidades que hacen uso de locales municipales ya no pagan nada por basura.

Viviendas de uso turístico y 50 euros para el comercio

La propuesta recoge también que las viviendas de uso turístico pueden beneficiarse de la reducción por compostaje, contenedor marrón o uso del punto limpio.

Por lo que respecta al pequeño comercio que sólo tiene cuota fija se beneficia de descuentos por colaboración con el servicio, por reciclar biorresiduos o por la recogida selectiva de cartón. En este caso se les aplica un descuento de 50 euros directos sobre la cuota fija (no hay variable): “Una pequeña tienda de ropa si colabora con la recogida de cartón puerta a puerta tiene derecho a 50 euros de bonificación y la tarifa pasaría de 200 a 150 euros”, explica la presidenta de la Mancomunidad que en este caso el descuento es por una u otra opción -biorresiduos o cartón-, pero no se suman. Al resto de establecimientos de alimentación y para bares, cafeterías y hoteles que además de fija tienen cuota variable se les aumenta el descuento que antes era del 10% sobre la cuota variable y pasa al 15% sobre el total de la cuota si colaboran con los biorresiduos. Santos señala que en este sentido se incorpora como novedad que se hace compatible esta bonificación del 15% si cuenta con compostero en el propio local o participa del contenedor marrón. Pone como ejemplo el campo de golf de Domaio que proponga si en lugar de que le recojan a diario los biorresiduos hace el compostaje in situ y lo utiliza como abono en el campo, en este sentido tiene derecho igualmente a ese 15%.

Desperdicio alimentario

A mayores, la modificación que se proponía por reducción de desperdicio alimentario, se puede acumular con el servicio de puerta a puerta de biorresiduos. Pone como ejemplo una pastelería que genera biorresiduos y por gestionarlos ya genera un 15% de descuento, pero si además para los restos hace un convenio con una entidad social para los excedentes de alimentos que no se venden, en lugar de tirarlos, tiene una bonificación del 10% sobre el total de la cuota. En este caso lso establecimientos pueden llegar hasta un 25% de reducción de la tarifa de la basura por desperdicio alimentario.

Talleres y fábricas

Atendiendo a las propuestas de talleres y algunas fábricas, incluso supermercados, se suma una nueva bonificación que puede llegar al 90% sobre la cuota variable por buena práctica ambiental si disponen de un gestor propio.

Por último, señala que se han establecido más tramos de tarifación o compartimentados en función de la superficie de los establecimientos, tanto en hostelería, como en restauración y en alimentación y para talleres. En hoteles y alojamientos igualmente se adapta la cuota variable en función de los servicios que complementan la actividad principal de alojamiento (si dan o no comidas, si tiene cocina...).

Leticia Santos agradece al trabajo del personal de la Mancomunidad para perfeccionar la propuesta y al tejido asociativo que participó en las reuniones para mejorar la propuesta inicial: “La ordenanza cumple con los tres principios y preceptos de la Ley de Residuos implicando a los vecinos en la gestión del servicio y que entiendan que separar y reciclar beneficia a todos”.