La Mancomunidad mantiene la nueva tasa de basura a viviendas y pequeño comercio

La Mancomunidade de Municipios de O Morrazo retoma su actividad política tras las vacaciones de Navidad y el trasvase de presidencia de la alcaldía de Cangas a la de Moaña. Así se celebra hoy una sesión de la junta de gobierno en la que se analizarán los cambios que ya se acordaron a finales del pasado año tras escuchar a las asociaciones vecinales y a las sectoriales y también los técnicos informarán del resultado de la contestación a las alegaciones presentadas. Básicamente, según los técnicos de la Mancomunidade, las alegaciones se centran en dos argumentos: que se cobre por lo que se genera y que quien contamine pague. Claro que estas premisas olvidan que la recogida de la basura es un servicio obligatorio que a raíz de la nueva normativa europea la tasa debe sufragar el gasto, de lo contrario tienen que hacerlo los propios Concellos, como se hace hasta la fecha. Para los técnicos, el argumento de que se cobre a quien genere no es válido, precisamente por ser obligatorio el servicio.

Se da por seguro que la tasa de 126 euros para vivienda no cambiará, como no lo hará tampoco la del pequeño comercio (200 euros), respecto a la aprobación inicial, no así la de la hostelería, restauración, cafeterías, alquileres turísticos y talleres, entre otros sectores. Es seguro que en todos estos epígrafes habrá cambios a la baja y también en los tramos, para hacer más asequible la tasa de la recogida de la basura.

Noticias relacionadas

La junta de gobierno de la Mancomunidade de Morrazo servirá también para preparar la comisión de dictamen de la ordenanza municipal una vez contestadas las alegaciones presentadas. La misma tendrá lugar el próximo día 3 de febrero y la asamblea para la aprobación definitiva será el día 6. Aunque se aprueba la nueva ordenanza, ésta no podrá entrar el vigor hasta el próximo año. La intención del gobierno de la mancomunidad, en el que están BNG, PSOE e EU es preparar en este tiempo el nuevo contrato, sacarlo a concurso, adjudicarlo y que los ciudadanos comprueben como funciona el nuevo servicio, para de esta manera justificar la nueva tasa que aparece la nueva ordenanza que regula la recogida de la basura en los tres concellos de la Mancomunidade de Morrazo: Cangas, Moaña y Bueu. Este cambio obedece a las críticas recibidas por el actual servicio, que está en manos de Urbaser con un contrato caducado y prorrogado mes a mes.