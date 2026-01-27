Joseph pone los ríos al límite

La borrasca Joseph mantuvo a la comarca de O Morrazo incomunicada con Vigo por mar, con el servicio de barco cancelado desde las 10.00 horas en Cangas y desde las 10.30 horas en Moaña, aunque funcionando el servicio público por carretera, en principio sin incidencias, tal y como confirman Cerqueiro y Monbús. En esta última empresa aseguran que el puerto siempre les confirma la cancelación del barco e intentan reforzar los autobuses para que nadie se quede en tierra. De todas formas, reconocen que en estos casos los usuarios suelen echar mano de sus coches particulares.

Un tramo del río Bispo, en Bueu, desbordado. / Santos Álvarez

La naviera Mar de Ons, que se encarga de la ruta Cangas-Vigo, informó que el servicio se retomaba hoy, pero debido a la predicción meteorológica el barco regular se prestará cada 30 minutos, entre las 07.00 y las 10.00 horas, para adecuar la velocidad a la situación de oleaje en el mar, si bien no descarta cambios que serán avisados a través de las redes sociales.

Un operario municipal en la rotonda de A Rúa. / Santos Álvarez

Por su parte Nabia, también confirma que retoma la línea regular pero a las 07:00 horas y con frecuencias cada hora. Cancela los barcos de las 06:30; 07:30 y 08:30 con salida desde Moaña y a las 07:00; 08:00 y 09:00 con salida desde Vigo, aunque también advierte a los usuarios que estén pendientes de los avisos.

Caudal del río Freixa en Domaio, entre las casas. | S.Á.

Joseph ha dejado los ríos de la comarca al límite. Las agrupaciones de Protección Civil y Policía Local estuvieron atentas a las crecidas coincidiendo con la marea alta a las 09.00 de la mañana. A las 13.30 horas, la Policía de Moaña tuvo que acudir hasta la parroquia de Domaio por aviso de inundación del río Freixa que anegó fincas y entró en garajes.

Transporte de ría amarrado en Cangas. / Santos Álvarez

En Cangas acudieron a la playa de Melide para que la marea no se llevara una pieza de pantalán que el mar arrastró el día anterior y que desprendía poliespán. También se retiró un cartel de un establecimiento en la avenida de Marín. A media tarde acudieron a un desprendimiento de tierra en la PO-551 en A Madalena que ocupó parte de la calzada hacia Cangas. Poco después, cayó una acacia entre el desprendimiento y la gasolinera.

Noticias relacionadas

Zona acordonada en Bueu. / Santos Álvarez

En Bueu, la Policía acordonó una zona ajardinada en la urbanización Massó junto a la calle Pazos Fontenla al volar una rama de un gran árbol sobre un coche. Por lo demás, se controló el río Bispo que desbordó en algunas parte del tramo final del cauce antes de pasar canalizado por debajo de Pazos Fontenla.En la isla de Ons también cayó un árbol en Chan da Pólvora cerca del cámping.