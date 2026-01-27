El IES Rodeira acoge un nuevo «peche» de CIG y STEG en apoyo a los docentes

La Central Intersindical Galega CIG-Ensino y el Sindicato de Traballadores y Traballadoras del Ensino Galego (STEG) retoman el conflicto laboral docente con «peches» o encierros rotatorios en distintos centros educativos de la comunidad desde este martes 27 al jueves 5 de febrero, entre ellos el Instituto Rodeira de Cangas, que ya había acogido uno en la anterior convocatoria de diciembre cuando se convocaron marchas fúnebres, y que lo acoge mañana miércoles, dentro de las protestas convocadas en el área de Vigo. Hoy hay «peche» en el IES Politécnico de Vigo y el jueves en el IES Val do Tea ade Ponteareas. En los encierros se celebrarán asambleas abiertas, se elaborará material reivindicativo y se debatirán acciones a llevar a cabo. Con estos actos, quieren visibilizar las demandas del profesorado en colegios e institutos.

Señalan que después del encierro simbólico de la enseñanza pública protagonizada en Compostela a finales del primer trimestre del año pasado, el conflicto laboral que mantiene el profesorado con la Consellería de Educación entra en otra fase en la que las organizaciones convocantes pretenden resucitarlo también simbólicamente. Las acciones que se pretenden llevar a cabo antes del Entroido van en la línea de hacer ver a la sociedad, fundamentalmente a la más afectada por los recortes, alumnos y profesorado, que «estamos a tiempo de revivilo unindo as nosas demandas e mantendo a tensión fronte á consellería». Entre estas primeras medidas están estos encierros a partir de la media tarde para facilitar la participación del mayor número de personas.