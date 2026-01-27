Exposición de láminas de Bestiario de Aulonia

La Capela do Hospital acoge desde hoy una exposición de láminas de imágenes, en su mayoría bestias, que aparecen en el libro «Bestiario de Aulonia», escrito por la canguesa María Lucía Rodas da Silva. También figuran imágenes de algunos lugares de la novela y de los protagonistas. La exposición estará abierta hasta el día 1 de febrero de 17:00 a 20.00 horas.