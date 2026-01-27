O Rompeolas
Depósito de residuos en la playa de A Xunqueira.
Alguien se preocupó de recoger residuos esparcidos por el arenal urbano de Moaña y estibarlos lejos de donde puedan llegar las mareas, pero ahí quedaron «adornando» la orilla sin que nade dé el siguiente paso y los retire.
Las luces de Navidad llegan a Carnaval
Las luces de Navidad de Cangas van camino de durar hasta Carnavales, que a lo mejor es un propósito del gobierno y de la empresa para evitar un doble trabajo. Claro que los motivos de los arcos deberían ser otros bien diferentes a los que ahora están instalados en las calles y plazas de Cangas, pero que ya no lucen de noche. Y el carnaval tiene muy poco de Navidad. Es una fiesta pagana por antonomasia, en la que no hay misas ni actos religiosos, aunque la Iglesia marca en su final el inicio de la cuaresma. Así que las luces deban de tener adornos de escena pantagruélicas, de máscaras, de bailes frenéticos, de escenas excesivas.
Un nacionalista del Atlético y otro de la Real
Tenemos a un nacionalista que es del Atlético de Madrid: el alcalde de Bueu, Félix Juncal; ahora tenemos a otro nacionalista, el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, que es de la Real Sociedad de toda la vida. De hecho, el domingo y ayer tuvo a bien celebrar la victoria frente al Real Club Celta de Vigo. Considera que es consecuente, porque es de la Real desde pequeño.
