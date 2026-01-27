Los daños por jabalí crecen con 19 avisos en Cangas y Moaña en 2025

El jabalí reaparece con más fuerza en la comarca de O Morrazo, en donde ya comenzó el año destrozando el atrio de San Amaro, en Aldán, en busca de comida y protagonizando ayer el último caso con un ejemplar que Policía Local y Protección Civil de Moaña tuvieron que retirar de la carretera de enlace de la Autovía, entre A Rúa y Ameixoada, por el peligro que suponía para la circulación.

Protección Civil y Policía intentan capturar un jabalí, ayer, junto al enlace de la autovía. / Fdv

Un conductor fue quien alertó a los grupos de emergencias de que el animal estaba en medio del vial y no se movía. La Policía comprobó que el jabalí, de unos 20 kilos de peso, que intentó escapar a un hueco entre unas rocas en el margen de la carretera, estaba muy malherido y lo lograron capturar con un lazo. La Policía hizo todo lo posible para capturar el animal sin provocarle más daño del que ya tenía, con unas heridas mortales, posiblemente por el impacto de un coche. Pero su presencia suponía un peligro para la seguridad vial. En esta zona de A Rúa fue siempre de bastantes accidentes por colisión de coches con jabalíes.

Balance de avisos por jabalí en la provincia de Pontevedra en 2025. / Fdv

Los daños causados por el jabalí en la comarca en 2025 aumentaron de forma considerable con respecto a los años anteriores, según los datos que maneja la Xunta que, tras el brote de peste porcina africana en Cataluña que introdujeron estos animales salvajes, anunció un aumento de las batidas en aquellas zonas en donde más granjas de cerdo había.

En 2025 se dieron 19 avisos por daños de jabalí en O Morrazo, en concreto 11 en Cangas y 8 en Moaña, ninguno en Bueu. Aunque no es nada comparable con los datos que manejan los municipios del interior como Lalín, con 43; Silleda con 31, Cerdedo-Cotobade con 32 y A Cañiza, con 31. Pero también el jabalí arroja cifras importantes de avisos en municipios más cercanos como Redondela que figura en el balance de daños de la Xunta con 51 o Vigo, con 92.

Los años anteriores, los daños del jabalí fueron casi simbólicos en O Morrazo, incluso en 2023 no se registró ninguno. En 2024 la Xunta confirma dos casos en Cangas, que supusieron un pago de 51 euros por daños en 200 metros cuadrados de terreno. En 2022 se registró un aviso en Moaña con daños en 529 metros cuadrados valorados en 89,93 euros. Hay que tener en cuenta que la Superficie Agraria Útil (SAU) que suman los tres municipios de O Morrazo representa menos del 0,1% del total de Galicia.