El Concello renueva el parque infantil de Lourido, en Meira

Uno de los nuevos elementos de juego. | FdV

Uno de los nuevos elementos de juego. | FdV

REDACCIÓN

Moaña

El Concello de Moaña acometió en las últimas semanas una importante renovación del parque infantil de Lourido, en Isamil, en la parroquia de Meira. En concreto se dotó a la zona de nuevos elementos de juego como casetas o balancines entre otros. También se reparó y pintó los elementos que permanecen del anterior diseño del parque, como los de actividad biosaludable.

En materia de seguridad se retiró la antigua valla perimetral y se instaló una nueva en una zona con vistas sobre la ría de Vigo. El concejal de Obras e Servizos, Daniel Costas, explica que a mayores, aprovechando la intervención, también se limpió y adecentó el lavadero tradicional y la fuente que se levanta en el entorno del propio parque.

TEMAS

