El Concello comunica a Portos el nuevo hundimiento en Pescadoira

El Concello de Bueu trasladó a Portos de Galicia el nuevo hundimiento detectado en el paseo de Pescadoira. Desde el consistorio precisan que este nuevo incidente es anterior a la borrasca Ingrid y explican que se procedió a vallar la zona como medida de precaución.

No es la única incidencia que se trasladó al guardamuelles. Desde el ayuntamiento notificaron la situación de uno de los árboles situados al final del paseo, en el extremo de Pescadoira. «Está inclinado e as raíces están levantando o pavimento», advierten desde el gobierno local.

Los problemas en el paseo de Pescadoira no son nuevos, sobre todo por los efectos de las mareas y los temporales, que provocan el arrastre y vaciado del subsuelo.