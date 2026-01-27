El Concello acometerá las obras en el tejado del CEIP de Espiñeira, en Aldán
Operarios municipales comprobaron que los enganches de las planchas están sueltos
Será el Concello de Cangas quien arregle el tejado del pabellón de colegio público de Espiñeira, en Aldán. El gobierno local tenía sus dudas respecto a sí era de propiedad de la Xunta o del Concello la instalación deportiva que permanece cerrada hasta nuevo aviso desde que el jueves se levantara parte del tejado. Examinó documentación e n el archivo y comprobó que el pabellón es municipal, sin embargo lo utiliza Educación.
Así que ayer mismo, un grupo de operarios del Concello de Cangas se trasladaron a Aldán para comprobar en qué estado se encontraba el tejado. Pudo comprobar que se habían roto los enganches que sujetan las planchas y también se examinó si había alguna suelta. Las obras será realizadas por el Concello, que ya en el mismo colegio cambió el cierre no hace mucho. Costó 15.000 euros el cambio de portales, algo que después de hacerlo el Concello le fue recriminado por la Secretaría Xeral de Ensino que dirige Manuel Vilas que les dijo en una reunión que no debieron hacerlo porque no era competencia municipal. El gobierno respondió que las quejas de la comunidad educativa iban contra el Concello, que es la administración más cercana. Tanto la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, como la edil de Facenda, Xiana Abal, recordó que la Secretaría Xeral se comprometió en una reunión con ellas a enviar a la Unidad Técnica de Educación a comprobar el estado de todos los colegios de Cangas, para examinar las deficiencias, algo que, de momento, no se realizó.
En cuanto al pabellón del CEIP de San Roque, en Darbo, el Concello de Cangas está midiendo los canalones, limpiando las bajadas y pidió presupuesto para impermeabilizar las fachada, así como para mantener la pista polideportiva.
