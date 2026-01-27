Bueu insta a coordinar las obras en el río Bispo con la reforma de Pazos Fontenla

El Concello de Bueu espera una llamada del departamento de Augas de Galicia para sentarse y analizar las alternativas para intervenir sobre el río Bispo para reducir el riesgo de inundaciones. El gobierno local se muestra de acuerdo en lo fundamental de esas propuestas, pero también subrayan que hay que «matizar» algunos aspectos e insisten en la necesidad de coordinar las obras con la próxima reforma de la calle Pazos Fontenla. En todo caso desde la Alcaldía recuerdan que hay una línea roja, que es la negativa a desviar el cauce natural del Bispo. Algo que se acordó con los colectivos vecinales del barrio de Banda do Río.

Las alternativas remitidas por Augas de Galicia al consistorio son un avance del trabajo encargado a la consultora que está elaborando y priorizando los proyectos sobre un total de diez Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundacións (Arpsi) en Galicia, entre ellas el entorno del río Bispo en Bueu. «Estamos a falar dunha obra de sumo interese. Este é o momento de avanzar para dar pasos na súa concreción e materialización», defiende el alcalde bueués, Félix Juncal.

Además de respetar el cauce natural del Bispo desde el Concello de Bueu fijan otra prioridad, que pasa por la coordinación con la próxima reforma y mejora de la calle Pazos Fontenla. Estos dos proyectos no se ejecutarán al mismo tiempo y por ello desde el gobierno local de Bueu recalcan que es necesario definir cómo será la intervención de Augas de Galicia en el entronque con esta vía y dejar ejecutada esa fase. «Temos que saber que nos pide Augas de Galicia para deixalo previsto na reforma da rúa e non ter que volver a levantala outra vez máis adiante», argumenta el regidor.

El departamento autonómico remitió al ayuntamiento el documento con las tres propuestas a finales de 2025 y ahora se espera la convocatoria para una reunión entre las dos partes para analizar esas alternativas.

Las tres alternativas, que no son excluyentes

El trabajo técnico lo está realizando la unión temporal de empresas (UTE) Applus Norcontrol y Cuarta Zona Ingeniería. En el caso de Bueu se ponen encima de la mesa una mejora del espacio fluvial y de los puentes en la zona de los centros educativos en el entorno de O Valado y la calle Ramón Bares; la creación de una zona de inundación controlada y la mejora del cruce del río Bispo sobre Pazos Fontenla; y la restauración fluvial mediante la retirada de obstáculos transversales y de una construcción sobre el cauce.

La existencia tres propuestas no significa que sean excluyentes entre sí. Más bien se entiende que son complementarias y que se pueden acometer por fases. En todo caso la que tiene más opciones de ejecutarse de manera prioritaria es la delimitación de la laguna artificial, integrada en una zona verde en As Lagoas y con una superficie de 22.000 metros cuadrados, y la mejora del cauce a su paso por Pazos Fontenla. Precisamente por esta razón se considera fundamental definir cómo se ejecutará para dejarla prevista durante la reforma de esta céntrica vía. Desde el gobierno local recuerdan que esta alternativa es muy similar a la que planteó el propio Concello de Bueu a Augas de Galicia en diciembre de 2014.