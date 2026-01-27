Bateeiros aseguran que cada vivero de ostra criaría 40.000 kilos de mejilla

Los bateeiros con bateas de cría de ostra en la ría de Vigo —prácticamente inactivas desde hace más de un cuarto de siglo— insisten en pedir a la Consellería do Mar que les autorice a utilizar esos viveros para la captación de mejilla. Es una reivindicación que mantienen desde hace años y que en 2023 trasladaron a la Xunta con especial intensidad. Entonces, el Gobierno gallego aseguró que estudiaba la solicitud, pero el sector —con puerto base mayoritariamente en Domaio— denuncia que sigue sin recibir respuesta y que los intentos de reunirse con la nueva conselleira, Marta Villaverde, han sido infructuosos.

Los bateeiros recuerdan que los colectores de mejilla se instalan en marzo. Según sus estimaciones, de cada una de las 17 bateas de ostra podrían obtener hasta 40.000 kilos de cría de mejillón.

Los titulares de estas plataformas dicen no entender por qué no se explora su propuesta, especialmente después de que la semana pasada Villaverde, tras una reunión de la Comisión do Mexillón, anunciara que analizaría nuevas medidas para mejorar la captación de mejilla y garantizar la campaña para todos los bateeiros.

En esa reunión, la Comisión acordó esperar al final del recuento larvario que están realizando los técnicos para decidir si se adelanta a comienzos de febrero la colocación de cuerdas colectoras adicionales en las bateas.

Los propietarios de las plataformas de ostra añaden, además, que hace unos años un mejillonero destinó varias cuerdas a cría de mejilla y fue duramente sancionado, por lo que no se atreven a dar un nuevo uso a estas bateas sin autorización expresa. Los cerca de 20 criaderos de ostra se concentran en el polígono Redondela A, situado entre el muelle de Domaio y el puente de Rande. Se trata de una parte relevante de un sector que suma alrededor de medio centenar de plataformas.

Toxina

En estos momentos, el sector mejillonero trabaja a medio gas en los muelles de Moaña, con tres polígonos entre Domaio y el centro del municipio abiertos, además del propio Redondela A. El último reabrió el pasado 13 de enero.

Sin embargo, los tres polígonos situados frente a Liméns y Nerga continúan cerrados desde la última semana de octubre por presencia de toxina. Una situación aún más complicada viven los productores de Aldán y Bueu, que no pueden extraer producto desde el pasado agosto.