Augas de Galicia ya investiga el vertido que contamina el depósito que suministra a 1.500 vecinos de Darbo

El departamento de control de vertidos de Augas de Galicia ya investiga el origen de los residuos de hidrocarburos que contaminan el manantial de Anguieiro, entre A Madalena y A Portela, y que mantiene cerrado el depósito municipal de Ourelo. La situación obliga a abastecer a unos 1.500 vecinos de la parroquia de Darbo con una derivación de la red desde el depósito de Xielas (Coiro), que se aprovisiona del agua que llega de Vigo a través del emisario que atraviesa la ría. Una inspectora de la Xunta realizó ayer una primera visita a la zona afectada y se coordinará con la empresa concesionaria del servicio, UTE Gestión Cangas, para revisar la red y tratar de determinar la procedencia de los restos de combustible y aceites de motor que detectaron los sistemas de alerta, forzando el cierre del depósito de Ourelo, con capacidad para 1.000 metros cúbicos (un millón de litros). También su limpieza y desinfección a fondo para volver a llenarlo cuando el problema esté solucionado.

Lugar donde se detectó la conexión ilegal. / FdV

Los hechos se trasladaron el viernes a Augas de Galicia con un informe de «incidencia en relación cun verquido de hidrocarburos e conexión ilegal no manantial de Anguieiro». En ese momento, el Concello de Cangas y la empresa concesionaria ya habían tomado medidas para garantizar la salubridad del agua de consumo y el mantenimiento del servicio a través de un bypass. En el área empresarial ubicada entre A Madalena y A Portela hay varios talleres de coches, depósitos de combustible, una gasolinera y naves industriales con diferentes negocios, y tanto el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), como técnicos del Concello dicen tener «sospeitas», aunque no las revelan porque «hai que investigalo a fondo e logo sacar conclusións». Eso sí, el edil incide en que los hechos le parecen «bastante graves» y pedirá sanciones ejemplares para los infractores.

Reclaman desde el consistorio cangués «a investigación pertinente por parte do persoal de control de verquidos» que permita «determinar quen é a persoa ou persoas responsables da orixe» de los residuos contaminantes y se proceda a instruir el correspondiente expediente sancionador. Las tareas las realizarán «de forma coordinada» personal de la UTE Gestión Cangas y de Augas de Galicia, señala Antón Iglesias, que abunda en que ningún usuario está sin servicio de abastecimiento de agua, aunque apuesta por resolver el problema «canto antes». No puede concretar el plazo, aunque confía en que la investigación se resuelva «en días» y la próxima semana esté normalizado el servicio desde Ourelo.

Cuando el vertido esté controlado y eliminado se llenará de nuevo el depósito afectado, que ya se saneó a fondo en los últimos días. El llenado llevará «un tempo», y cuando alcance el nivel óptimo se prescindirá del bypass desde Xielas y se volverán a conectar al depósito de Ourelo los lugares de A Madalena, Monte Carrasco. O Palomar, o Paraíso y Avenida da Coruña. Son algo más de 1.500 personas, «un 5% dos usuarios» de Cangas, concretan.

«Desde hace unos días el agua sabe distinto», señalan algunos vecinos de Darbo que se abastecen habitualmente del agua del depósito de Ourelo que surte el manantial de Anguieiro y que ahora lo hacen del embalse de Xielas (Coiro) a través de un bypass en la red. «Le notamos como un sabor a lejía», señala Luis, un vecino de A Madalena que encuentra explicación al asunto tras enterarse de la noticia por este periódico. «No es que sepa mal, sino más fuerte, y con un cierto olor a lejía», coincide Laura, residente en O Palomar. Los técnicos explican que el agua de consumo puede saber algo distinto debido a la presencia de cloro, que se utiliza como desinfectante, o por los minerales que predominan en el lugar de procedencia. Ourelo se surte habitualmente del manantial de Anguieiro, y Xielas de la red que llega desde Vigo, de ahí los «matices» detectados. En ambos casos el agua es «potable e completamente segura».