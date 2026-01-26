Suspendido el transporte marítimo entre O Morrazo y Vigo por la nueva borrasca
El último trayecto en la línea Cangas-Vigo fue el de las 10.00 horas, con salida desde la ciudad olívica
En Moaña el último trayecto fue el de las 10.30 horas, también con salida desde Vigo
El servicio está suspendido "hasta nuevo aviso"
La nueva borrasca Joseph que afecta desde esta madrugada a Galicia ha obligado a suspender el servicio del transporte marítimo entre O Morrazo y Vigo. Las navieras que operan desde Cangas y Moaña acaban de comunicar a través de sus redes sociales la suspensión de los viajes debido “a las malas condiciones meteorológicas”.
La naviera Mar de Ons, que cubre el trayecto entre Cangas y Vigo, comunicaba ayer por la noche que ante la previsión meteorológica y para adecuar la velocidad de los barcos a las condiciones del mar los primeros viajes de la jornada, entre las 7.00 y las 10.00 horas, saldrían cada 30 minutos. Finalmente, la compañía acaba de anunciar que la salida desde Vigo de las 10.00 horas ha sido la última “hasta nuevo aviso”.
Desde Piratas de Nabia, cuyos barcos se encargan de la ruta Moaña-Vigo, acaban de anunciar idéntica decisión. El último trayecto fue el de las 10.30 horas, con salida desde Vigo.
