SonRías Baixas logra seis nominaciones en los Iberian Festival Awards 2026 y lidera el ranking español

El SonRías Baixas vuelve a colocarse en primera línea del circuito ibérico de festivales tras conseguir seis nominaciones en los Iberian Festival Awards 2026, unos premios que distinguen la excelencia de la industria musical en España y Portugal. El certamen de Bueu competirá en Best Touristic Promotion, Best Hosting and Reception, Contribution to Sustainability, Best Festival Photo (Javier Bragado), Best Video Coverage (Trece Amarillo) y Best Service Provider (Idasfest).

Dos de estas candidaturas se decidirán por voto del público y las cuatro restantes por jurado profesional, un reparto que, según la organización, refleja tanto el respaldo de los asistentes como el reconocimiento del sector.

Con este resultado, SonRías Baixas encabeza, junto a Bilbao BBK Live, el ranking de festivales españoles con más nominaciones en esta edición, solo por detrás del Azores Burning Summer, reforzando su condición de cita imprescindible del verano musical.

La despedida del SonRías Baixas 2025: el concierto de Dani Fernández / Rocio Cibes/Javier Bragado

Próxima edición: del 30 de julio al 1 de agosto

El festival trabaja ya en su próxima convocatoria, que se celebrará del 30 de julio al 1 de agosto, con la intención de seguir creciendo tras los datos del pasado año. En 2025, SonRías Baixas reunió a más de 33.000 asistentes, consolidando una programación diversa y una experiencia “sin barreras”, según subraya la promotora.

El impacto del evento también se deja sentir fuera del escenario: la 22ª edición generó un retorno económico de 3,1 millones de euros y cerca de 1.000 empleos directos en Bueu y su entorno, reforzando su papel como motor social, económico y turístico en la comarca.

El balance de nominaciones se enmarca, además, en un año especialmente destacado para PlayPlan, promotora de SonRías Baixas, que suma nueve candidaturas en total con los festivales que impulsa. A las seis del evento de Bueu se añaden las logradas por BIGSOUND Pontevedra, finalista en Best New Festival y Best Hosting and Reception, y por Fumega Fest, también finalista en Best New Festival, ambos proyectos nacidos en 2025.

Gala en Azores

La entrega de los Iberian Festival Awards 2026 se celebrará el 14 de marzo en el Coliseu Micaelense de Ponta Delgada (Azores), en una cita que pone en valor la cooperación cultural entre España y Portugal.

SonRías Baixas está promovido por PlayPlan, responsable también de BIGSOUND Pontevedra, Fumega Fest y Festival do Pasatempo. Cuenta con la colaboración del Concello de Bueu y el patrocinio de la Deputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas (marca Rías Baixas Fest), además de la Xunta de Galicia y El Águila.