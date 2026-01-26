Leticia Santos vincula los «recortes» en el PAC unificado en Cangas con el colapso de los hospitales

Un domingo más —y ya van 220— varias decenas de personas se concentraron ante la Casa do Mar de Moaña para exigir a la Consellería de Sanidade el regreso del servicio de urgencias a la villa. El dispositivo permanece unificado en el centro de salud de Cangas desde marzo de 2020. La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), leyó varios titulares recientes sobre la situación sanitaria: desde que el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas volvió a quedarse con dos médicos en lugar de tres, hasta el colapso hospitalario y el aumento de gallegos que acuden a la sanidad privada por las listas de espera.

Para la regidora nacionalista, el “secuestro” de las urgencias en Cangas permite “recortar” personal y que, en determinados turnos, haya dos médicos en vez de tres atendiendo a la población de Cangas y Moaña. Santos vincula directamente esta situación con la saturación hospitalaria. “Un PAC con menos efectivos, al que acude mucha gente porque las citas con el médico de familia pueden tardar hasta 15 días, se satura. Entonces muchos optan por ir directamente a las urgencias hospitalarias de Vigo y todo contribuye a colapsar los hospitales”, advirtió.

La alcaldesa defendió una mayor inversión en atención primaria, “tanto en medicina de familia como en los PAC”, al considerarla “la puerta de entrada a la sanidad pública” y el nivel que “resuelve la mayoría de los casos”. Santos sostuvo que los recursos destinados a la primaria son “menores que en 2009” e insistió en que ello responde a “una estrategia para derivar pacientes a la sanidad privada”.

El Concello financia tres autobuses para la manifestación del próximo domingo

Durante la protesta dominical, la regidora también lanzó un llamamiento de apoyo a los profesionales sanitarios. “Se pretende que unas condiciones laborales excepcionales se conviertan en normales. Queremos que las personas que nos atienden tengan derecho a su descanso, para que lo hagan en las mejores condiciones y para que no colapsen y tengan que coger una baja”, afirmó, en referencia a vacantes sin cubrir en el turno de tarde.

En este contexto, el gobierno local del BNG, con mayoría absoluta, aprobó financiar desde el Concello tres autobuses para acudir a la manifestación del domingo 1 de febrero en Santiago. Ese día, en la protesta número 221 por las urgencias de Moaña, las reivindicaciones se trasladarán a la capital gallega junto a otros colectivos. Desde la Plataforma en defensa da Sanidade, Gabriel Ferral avanzó que acudirán con pancarta propia para reclamar “que la Xunta se deje de informes y excusas y nos devuelva el PAC que tenemos secuestrado en Cangas”.

Los autobuses saldrán el domingo 1 a las 10.00 horas, con paradas en la bajada al camping de Tirán, la Praza de Abastos, la bajada de Suárez (Meira) y el Parque do Almacén (Domaio).