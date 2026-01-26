Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Hío llena un autobús para exigir en Santiago que regrese su médico

A Voz da Sanidade no descarta que salgan tres buses de Cangas para la marcha del 1 de febrero

Los asistentes mostraron la pancarta cuando la lluvia dio una tregua. | FdV

Fran G. Sas

Cangas

Medio centenar de vecinos de O Hío, entre ellos integrantes del gobierno local de Cangas, volvió a concentrarse este sábado en su cita quincenal para reclamar el regreso del consultorio médico a la parroquia —trasladado a la vecina Aldán desde la pandemia— y la construcción de un centro de salud que dé servicio a ambas localidades.

Al igual que en Moaña, en la concentración de O Hío se organizó la participación en la marcha por la sanidad convocada en Santiago de Compostela para el domingo 1 de febrero. La lluvia obligó a trasladar parte de la protesta a la Casa da Unión, aunque los asistentes aprovecharon una tregua para exhibir la pancarta junto a la carretera.

Desde A Voz da Sanidade, Carmen Nores mostró su “admiración” por la implicación vecinal y destacó que ya está completo el autobús que saldrá de la parroquia. De hecho, el colectivo valora fletar un tercer autobús para todo Cangas si continúa aumentando la demanda. El colectivo de usuarios del Sergas en Cangas avanza, además, que acudirá con dos pancartas.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Cangas, Antón Iglesias (BNG), defendió en la concentración del martes que “nuestra reivindicación es la más molesta para la Consellería de Sanidade. No le valen las excusas, porque llevamos casi 15 años con los terrenos de O Viso y contra eso no tienen la excusa que ponen en otros lados”. Iglesias se refería a los terrenos adquiridos por el Concello, en los que se reclama la construcción del centro de salud para O Hío y Aldán.

La salida de los autobuses está prevista a las 9.45 horas, con el objetivo de llegar a la marcha del domingo al mediodía. Las personas interesadas en reservar plaza pueden llamar a los teléfonos 669 33 03 76 y 646 54 35 41. Mientras tanto, A Voz da Sanidade volverá a concentrarse este martes, a las 12.00 horas, en los Xardíns de Andrea para reclamar mejoras en la atención primaria.

