Vecinos de O Real alertan de carreras ilegales y venta de droga

Los vecinos del barrio de O Real, una de las zonas más densamente pobladas de Moaña, llevan tiempo denunciando problemas de seguridad vinculados a la venta de droga en portales y a presuntas “carreras” de coches a cualquier hora del día por sus calles estrechas. Según explican, han trasladado estas quejas en múltiples ocasiones a la Policía Local.

Los residentes reconocen que los agentes municipales incrementaron la vigilancia para tratar de mejorar la situación, aunque apuntan que resulta complicado sorprender a los infractores, especialmente a los conductores que circulan a gran velocidad.

Además del temor por el “trapicheo” y por el riesgo que suponen las altas velocidades para los peatones, los vecinos alertan de otras consecuencias, como los daños frecuentes en los vehículos estacionados en la vía pública. Aseguran que es habitual encontrar retrovisores rotos tras golpes de coches que exceden los límites de velocidad, en un entorno donde el ancho de las calles deja poco margen. También se han denunciado choques directos contra vehículos aparcados tras salidas de vía. La bajada de Méndez Núñez es, según indican, una de las zonas donde más se repite este problema.

En cuanto al menudeo de drogas, señalan que no se trata de un caso aislado en el municipio. Las fuerzas y cuerpos de seguridad también reforzaron por la noche la vigilancia en el aparcamiento del supermercado Lidl, al detectarse su uso para la venta de sustancias estupefacientes aprovechando la escasa iluminación del entorno.

Por otro lado, las presuntas carreras ilegales se habrían detectado en otros puntos, como las dos rotondas de conexión con la Autovía do Morrazo en Abelendo. También en la parroquia canguesa de Aldán se dio la voz de alarma a comienzos de año por un problema similar. Desde entonces se intensificaron los controles, aunque los vecinos advierten de que los participantes se avisan entre sí cuando hay presencia policial, lo que dificulta la identificación de los responsables.

Velocidad en Aldán

Quienes alertan de estos hechos apuntan a la presencia de vehículos deportivos —como modelos de Audi, Seat León o Volkswagen Golf— y reclaman “más controles de tráfico y multas” para frenar estas conductas. “Sucede prácticamente a diario, desde las nueve de la noche hasta altas horas de la madrugada”, relataba una de las personas afectadas, que sitúa los episodios en tramos como Rozabales, Vilariño y la recta de O Viso, en O Hío. Al impacto en la seguridad vial se suman, añaden, las molestias por ruido y la dificultad para conciliar el sueño por la noche.