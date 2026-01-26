O Rompeolas
Otra posible víctima del temporal, en Areacova
Parte de la quilla y de la proa de una embarcación que vagó estos días frente a la costa de Aldán y O Hío, zarandeada por la borrasca, acabó ayer varada sobre la arena de la playa de Areacova. Algunos asiduos aluden a otro caso similar y a la tardanza de las autoridades, casi un año, para buscarle mejor destino. A ver si no se repite.
La luna de octubre, siete meses (de borrasca) cubre
Una vez más lleva camino de confirmarse con hechos el refranero popular, porque en la luna de finales de octubre los días fueron lluviosos y desapacibles. Desde entonces no abunda el buen tiempo, y las previsiones meteorológicas apuntan a que en las próximas semanas tampoco se esperan cambios que anticipen la primavera. Habrá que armarse de paciencia y consolarse esperando una tregua antes del agua de mayo.
"Bestiario de Aulonia" en la Capela do Hospital
Para abrigarse del mal tiempo y refugiarse en el arte y la literatura, una buena opción es visitar, desde mañana, la exposición de María Lucía Rodas Da Silva «Bestiario de Aulonia» en la Capela do Hospital. Muestra imágenes relacionadas con su nuevo libro, «Aulonia. Los hijos de la luna», que presentó el pasado día 15 en dependencias municipales de Cangas. Láminas de gran parte de las bestias que aparecen en la publicación y de algunos lugares y protagonistas podrán contemplarse por las tardes, en horario de 17.00 a 20.00 horas (excepto el miércoles, que cerrará a las 19.00 horas) hasta el domingo, día 1 de febrero.
Suscríbete para seguir leyendo
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- El marinero marroquí muerto en Gran Sol vivía en Cangas desde hacía 11 años
- Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo
- El temporal arrastra bateas, afecta al barco de ría y deja inoperativo el pabellón de Aldán
- El granizo convierte la Autovía do Morrazo en una 'pista de hielo' y causa cinco accidentes con hasta siete coches implicados
- El Sergas solventa el paso del matrimonio jubilado de Muface a la sanidad pública
- Ingrid convierte la autovía en una pista de patinaje, tira árboles y suspende el barco a Vigo