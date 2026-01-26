Otra posible víctima del temporal, en Areacova

Parte de la quilla y de la proa de una embarcación que vagó estos días frente a la costa de Aldán y O Hío, zarandeada por la borrasca, acabó ayer varada sobre la arena de la playa de Areacova. Algunos asiduos aluden a otro caso similar y a la tardanza de las autoridades, casi un año, para buscarle mejor destino. A ver si no se repite.

La luna de octubre, siete meses (de borrasca) cubre

Una vez más lleva camino de confirmarse con hechos el refranero popular, porque en la luna de finales de octubre los días fueron lluviosos y desapacibles. Desde entonces no abunda el buen tiempo, y las previsiones meteorológicas apuntan a que en las próximas semanas tampoco se esperan cambios que anticipen la primavera. Habrá que armarse de paciencia y consolarse esperando una tregua antes del agua de mayo.

"Bestiario de Aulonia" en la Capela do Hospital

Para abrigarse del mal tiempo y refugiarse en el arte y la literatura, una buena opción es visitar, desde mañana, la exposición de María Lucía Rodas Da Silva «Bestiario de Aulonia» en la Capela do Hospital. Muestra imágenes relacionadas con su nuevo libro, «Aulonia. Los hijos de la luna», que presentó el pasado día 15 en dependencias municipales de Cangas. Láminas de gran parte de las bestias que aparecen en la publicación y de algunos lugares y protagonistas podrán contemplarse por las tardes, en horario de 17.00 a 20.00 horas (excepto el miércoles, que cerrará a las 19.00 horas) hasta el domingo, día 1 de febrero.