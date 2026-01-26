Policía y Protección Civil de Moaña capturan un jabalí malherido junto a la autovía en Ameixoada
Hicieron uso de una cuerda para retirar al animal que pudo haber sido atropellado
No descartan sacrificarlo
La Policía Local de Moaña, acompañada por voluntarios de la agrupación de Protección Civil, se ha visto en la necesidad de hacer de lacero para capturar a un jabalí herido en el enlace de Cangas a la Autovía do Morrazo, entre Ameixoada y A Rúa. Un conductor alertó de que el animal, de unos 20 kilos, se encontraba parado en medio de la calzada y después se atrincheró en un hueco en unas piedras, junto a la carretera, de donde la patrulla de la Policía intentaba apresarlo con una cuerda al cuello.
En el operativo trabajan los dos agentes de la patrulla de guardia y uno más fuera de servicio además de dos miembros de Protección Civil. Debido al mal estado del animal, que pudo haber sido atropellado ya la noche anterior y que tiene las patas traseras rotas, no descartan que tengan que sacrificarlo.
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El temporal arrastra bateas, afecta al barco de ría y deja inoperativo el pabellón de Aldán
- El granizo convierte la Autovía do Morrazo en una 'pista de hielo' y causa cinco accidentes con hasta siete coches implicados
- Ingrid convierte la autovía en una pista de patinaje, tira árboles y suspende el barco a Vigo
- El Concello de Cangas, patas arriba