Policía y Protección Civil de Moaña capturan un jabalí malherido junto a la autovía en Ameixoada

La Policía Local de Moaña, acompañada por voluntarios de la agrupación de Protección Civil, se ha visto en la necesidad de hacer de lacero para capturar a un jabalí herido en el enlace de Cangas a la Autovía do Morrazo, entre Ameixoada y A Rúa. Un conductor alertó de que el animal, de unos 20 kilos, se encontraba parado en medio de la calzada y después se atrincheró en un hueco en unas piedras, junto a la carretera, de donde la patrulla de la Policía intentaba apresarlo con una cuerda al cuello.

En el operativo trabajan los dos agentes de la patrulla de guardia y uno más fuera de servicio además de dos miembros de Protección Civil. Debido al mal estado del animal, que pudo haber sido atropellado ya la noche anterior y que tiene las patas traseras rotas, no descartan que tengan que sacrificarlo.