Mar de Ons retoma el barco el martes pero con viajes cada media hora a las 07.00 horas

La borrasca Joseph mantiene a la comarca de O Morrazo incomunicada con Vigo por mar, con el servicio de barco cancelado desde las 10.00 horas de este lunes en Cangas y desde las 10.30 horas en Moaña, aunque funcionando el servicio público por carretera, en principio sin incidencias, tal y como confirman Cerqueiro y Monbús.

En esta última empresa aseguran que el puerto les ha confimado la cancelación del barco y han intentado reforzar los autobuses para que nadie se quede sin desplazamiento. De todas formas, reconocen que en estos casos los usuarios suelen echar mano de sus coches particulares.

Crecida del río Freixa en Domaio. / Santos Álvarez

La naviera Mar de Ons, que se encarga de la ruta Cangas-Vigo, informa que el servicio se retoma mañana martes, pero debido a la predicción meteorológica el barco regular se prestará cada 30 minutos, entre las 07.00 y las 10.00 horas, para adecuar la velocidad a la situación de oleaje en el mar, si bien no descarta cambios que serán avisados a través de las redes sociales.

Por su parte Nabia, también confirma que retoma la línea regular pero a las 07:00 horas, pero con frecuencias cada hora. Cancela los barcos de las 06:30; 07:30 y 08:30 con salida desde Moaña y a las 07:00; 08:00 y 09:00 con salida desde Vigo, aunque también advierte a los usuarios que estén pendientes de los avisos.

Incidencias

Joseph ha dejado los ríos de la comarca al límite. Las agrupaciones de Protección Civil y Policía Local estuvieron atentas a las crecidas coincidiendo con la marea alta a las 09.00 de la mañana. A las 13.30 horas, la Policía de Moaña tuvo que acudir hasta la parroquia de Domaio por aviso de inundación del río Freixa que anegó fincas y entró en garajes.

Pieza de un pantalán en la playa de Melide en Cangas. / Santos Álvarez

En Cangas acudieron a la playa de Melide para que la marea no se llevara una pieza de pantalán que el mar arrastró el día anterior y que desprendía poliespán. También se retiró un cartel de un establecimiento en la avenida de Marín.

Zona vallada por la caída de una rama en la urbanización Massó junto a Pazos Fontenla en Bueu. / Santos Álvarez

En Bueu, la Policía acordonó una zona ajardinada en el frente de la urbanización Massó junto a la calle Pazos Fontenla al volar una rama de uno de los grandes árboles sobre un coche. Por lo demás, se controló el río Bispo que desbordó en algunas parte del tramo final del cauce antes de pasar canalizado por debajo de Pazos Fontenla.

Noticias relacionadas

Árbol caído en la isla de Ons. / Parques Nacionales

En la isla de Ons también cayó un árbol de grandes dimensiones en Chan da Pólvora cerca del cámping. Tres barcos mercantes permanecieron al abrigo en este archipiélago y otros tres en el de Cíes.