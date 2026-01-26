La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo

La «contaminación grave» por hidrocarburos del agua que almacena el depósito municipal de Ourelo, de 1.000 metros cúbicos de capacidad (un millón de litros) y que abastece principalmente a su entorno y los lugares de A Madalena, Monte Carrasco, Avenida da Coruña, O Palomar y O Paraíso, ha obligado a cortar el suministro desde ese punto, cerrar el embalse y acometer su urgente vaciado y desinfección. Los «chivatos» que controlan la calidad del agua detectaron la presencia de aceites de motor y combustibles en el depósito y una «conexión ilegal» al manantial de Anguieiro del que se abastece y que podría ser la causa de la contaminación. La empresa concesionaria del servicio, UTE Gestión Cangas, alertó de inmediato al Concello y habilitó un bypass desde la red municipal para mantener el suministro a las áreas afectadas, y la concejalía de Urbanismo e Medio Ambiente, que dirige Antón Iglesias (BNG), remitió un informe de la incidencia a Augas de Galicia para que inspeccione el problema y sancione a los infractores.

Operarios de la UTE Gestión Cangas, trabajando en el manantial de Anguieiro. / FdV

El informe de la UTE se emitió el miércoles, día 21, con el depósito de Ourelo ya precintado y desinfectado, aunque los técnicos ya detectaron el martes 13 «residuos de aceites de motor e combustibles no depósito», procediendo a su inmediato cierre y vaciado. Al mismo tiempo comenzaron las indagaciones para determinar el origen del vertido y se detectó «unha conexión ilegal ao pozo do manantial que provén de augas arriba da instalación». En concreto, de la zona de Anguieiro, entre A Madalena y A Portela, en cuyo entorno hay un área industrial con depósito de combustible, talleres de coches, una gasolinera y otras empresas. «Nesa área non existe servizo municipal de saneamento nin pluviais, ainda que si discorre a rede de pluviais da estrada da Xunta de Galicia», inciden los redactores del informe remitido a Augas.

El edil de Medio Ambiente destaca que los sistemas de control de la calidad del agua alertaron del problema y que a continuación se cortó el suministro desde Ourelo para evitar consecuencia nocivas a los consumidores, que siguen abasteciéndose, ahora desde el depósito de Xielas (Coiro), gracias al bypass realizado en la red. No hay problemas de volumen ni de presión porque hasta Xielas llega el agua desde Vigo, ya tratada, a través del emisario que cruza la ría hacia O Morrazo. «El 95% del agua de Cangas llega desde Vigo ya potabilizada, por lo que solo se desinfecta para alcanzar su calidad óptima. El 5%, que procede de manantiales propios de Cangas, sigue el mismo proceso de desinfección», recalca la UTE.

Añade la empresa concesionaria del ciclo integral del agua que se realizan «entre 30 y 35 análisis de grifo al año en viviendas e instalaciones públicas para controlar y garantizar la calidad del agua destinada al consumo», y, «dos veces al año, realizamos analíticas de hasta 90 fuentes públicas en Cangas». También se encargan de su cloración y mantenimiento «para garantizar que el agua sea apta para el consumo».

Noticias relacionadas

Segundo de los cuatro aljibes del Concello de Cangas

El de Ourelo o A Regueira es uno de los cuatro depósitos de agua municipales y el segundo más grande. Tiene 1.000 m3 de capacidad y almacena el auga del manantial de Anguieiro y A Madalena, que se desinfecta allí para abastecer a los lugares de Ourelo, A Madalena, Monte Carrasco, Avenida da Coruña, Palomar y Paraíso.El depósito principal de Cangas está en el lugar de Xielas, en Coiro. Cuenta con 10.000 m3 de capacidad (10 millones de litros) y recibe agua ya potabilizada desde la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de O Casal, en Vigo, que se desinfecta a su llegada a Cangas. Xielas abastece a los depósitos de Nerga –que suministra a la población de la bajada a la playa, A Lapiña y zonas altas de Igrexario y Chamiceira–.y Alto de Piñeiro –que atiende a los lugares de Serra Nacente, Souto, San Pedro, Cimadevila y Piñeiro de Darbo–,con 500 m3 de capacidad cada uno de ellos.