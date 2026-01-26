Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación incluye Udra en su programa de rutas ornitológicas

REDACCIÓN

Bueu

La Diputación de Pontevedra organiza durante este 2026 una nueva edición de su programa de rutas ornitológicas «Voando nas Rías Baixas», que incluirá siete salidas por distintos lugares de la provincia con guías de la asociación SEO/BirdLife. La gran novedad de este año es la inclusión de Bueu en estos recorridos, con una visita que se desarrollará en el entorno de Cabo Udra.

La programación comenzará el 8 de febrero en Nigrán, en los lugares de Foz da Ramallosa y Praia América; el 24 de mayo en las Brañas de Xestoso, en Forcarei y Silleda; y la última salida antes del verano será el 21 de junio por las playas de A Lanzada y Mexilloeira, entre O Grove y Sanxenxo.

La ruta ornitológica por Udra será el domingo 13 de septiembre. El programa se completará con visitas al estuario del río Miño, en A Guarda (11 de octubre), la desembocadura del Lérez y zona intermareal de Combarro-Lourido, entre Pontevedra y Poio (15 de noviembre); y para acabar el complejo intermareal Umia-O Grove, entre O Grove y Sanxenxo (13 de diciembre).

Cada ruta ofrece un total de 25 plazas y hoy se abre el plazo para inscribirse en la del 8 de febrero.

