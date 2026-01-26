El Cineclub Bueu proyecta cinco películas hasta marzo y abre las sesiones con «Sorda»

El Cineclub Bueu proyectará cinco películas durante el primer trimestre del año, una programación que se abre este viernes con «Sorda», de Eva Libertad y que está nominada a siete Premios Goya. La cartelera incluirá producciones de Lituania, Italia, Japón y una proyección especial por el 50 aniversario de la República Saharauí.

La primera sesión será este viernes con el pase de «Sorda», una historia sobre una mujer sorda que está a punto de tener una hija y en la que afloran sus miedos sobre la maternidad, la identidad y las barreras de comunicación.

La segunda proyección será «Slow», el viernes 6 de febrero. En este caso se trata de una película lituana de la directora Marija Kavtaradze y que resultó premiada en Sundance. Los protagonistas son una profesora de baile y un intérprete de lengua de signos, que comienzan una relación que sirve para explorar la asexualidad (el protagonista no siente deseos sexuales), la intmidad, la ternura o la comprensión.

El 27 de febrero la cinta a proyectar será «Hamada», una película de género documental de Eloy Domínguez Serén y que retrata a un grupo de jóvenes que viven uno de los campos de refugiados del desierto del Sáhara. Con esta película el Cineclub Bueu quiere conmemorar los 50 años de la República Saharauí.

La siguiente de las películas a proyectar coincidirá con los actos alrededor del 8-M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En esta ocasión la película elegida es «Siempre nos quedará mañana», el primer largometraje de la actriz y directora italiana Paola Cortellesi. La historia se ambienta en Roma, justo después de la II Guerra Mundial y en un momento de tragedia, devastación y ocupación por parte de los ejércitos aliados. El film, que fue un éxito de crítica y público en Italia, aborda el maltrato, la cultura patriarcal y los derechos de las mujeres.

La programación del primer trimestre del año se cierra el 27 de marzo con «Una madre de Tokyo», de Yôji Yamada. En este caso el protagonista es un directivo de una gran empresa, que atraviesa una crisis vital en el trabajo y en su vida familiar. Por ello decide acudir a visitar a su madre, que al contrario que él parece vivir su mejor momento y le impulsa a aprender una nueva forma de disfrutar la vida.

Todas las proyecciones serán en el auditorio del Centro Social do Mar, a las 21.00 horas. El precio de la entrada será de dos euros para los socios anuales del Cineclub Bueu y de cuatro euros para los socios de sesión. La excepción será con el pase de «Siempre nos quedará mañana», con entrada gratuita al formar parte de la programación especial del 8-M. Todas las cintas se proyectarán en versión original subtitulada.