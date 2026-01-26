Bueu insta al consorcio a garantizar el servicio de bomberos las 24 horas al día y a mejorar el parque

El gobierno local de Bueu llevará al próximo pleno de febrero una moción en la que exige al consorcio provincial que garantice la prestación del servicio de bomberos las 24 horas al día y los 365 días al año. El bipartito BNG-PSOE también pone el foco en las instalaciones del parque comarcal, que se emplazan en una parcela cedida en el año 2003 por el Concello.

La moción se presentó antes de la reunión que mantuvieron hace unos días el comité de empresa con los responsables del consorcio, en la que se transmitió la intención de construir un nuevo edificio en los terrenos cedidos por el Concello y proceder a la demolición de las instalaciones actuales. Esto podría dejar sin efecto una de las peticiones que se recoge en el texto de la propuesta, que propone que en caso de que el consorcio de bomberos no considerase necesario contar con toda esa superficie [la parcela tiene 2.714 metros cuadrados y permite una ocupación del 50%] se revierta al Concello de Bueu para poder destinarla a otros usos dotacionales.

181 días de cierre en 2025

En todo caso, la moción de BNG-PSOE sí que mantiene su plena vigencia en lo que respecta a los problemas derivados por la falta de personal, que en 2025 significaron el cierre parcial del parque en un total de 141 días y el cierre total [las 24 horas] otras 41 jornadas. Hace unos días el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) publicaba las bases para cubrir un total de 21 vacantes en todo el consorcio, de las que cinco serían para O Morrazo: cuatro bomberos y un jefe. Desde el gobierno local de Bueu en todo caso advierten de que este proceso selectivo se prolongará durante meses y es posible que sea necesario todo el año 2026 para completarlo.

Por ello reclaman que se articulen medidas para poder garantizar la prestación del servicio durante las 24 horas al día los 365 días del año ante la previsión de que «a solución á falta de persoal non será unha realidade inmediata». Una de las opciones sería volver a pagar horas extra por encima del tope anual, algo a lo que de momento el consorcio provincial de Pontevedra se niega. Desde el gobierno local de Bueu insisten en la necesidad de garantizar el servicio y recuerdan sucesos recientes, como el fuego registrado en la madrugada del 1 de noviembre en un piso de Loureiro. «Un incnedio no que foi necesaria a presenza dos bombeiros e estes tiveron que vir desde o parque de O Porriño, co risco qye supón nunha emerxencia un retraso na chegada de medios», advierte la moción del bipartito BNG-PSOE.