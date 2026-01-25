Los vecinos del Casco Vello, preocupados por la falta de mejoras comprometidas
Agua, limpieza o aparcamientos, principales demandas de la asociación Fonte Garrida al Concello de Cangas
G.M.P.
La canalización de agua de consumo por tuberías adecuadas para ese fin, la limpieza periódica de las calles y su refuerzo en fechas específicas y acontecimientos multitudinarios o la dotación de aparcamientos para residentes son algunas de las necesidades que los vecinos del Casco Vello han trasladado en distintas ocasiones al Concello de Cangas, con reclamaciones y propuestas para resolver los problemas que hasta ahora no han sido atendidas. La asociación Fonte Garrida vuelve a pedir respuestas al gobierno local para mejorar las dotaciones y servicios de la zona histórica del municipio.
Entre las prioridades está la canalización de aguas de agua en Fonte do Galo, donde aún existen tuberías de fibrocemento. Fonte Garrida propuso «solucións provisorias e urxencia e definitivas», y el tripartito les trasladó que se llevaría a cabo la reforma integral de la calle a cargo del Plan +Provincia, con fondos de la Diputación. Conocen «pola prensa» que está aprobado, pero le gustaría saber «cando se van a executar as obras e en que van consistir».
Otra propuesta suya fue un plan de limpieza del casco histórico, que piden aplicar «polo menos unha vez por semana», así como la eliminación de musgos en zonas específicas. Reclaman atender «necesidades específicas» de forma urgente por fechas como Nochebuena o Nochevieja, con baldeos y limpiezas a fondo para eliminar orines o restos de botellón, así como instalar retretes públicos y más contenedores.
Inciden, asimismo, en la dotación de aparcamientos para los habitantes del casco histórico, que se negocie con dueños de fincas como ya propusieron al Concello, aunque ·«nada sabemos desas xestións», al igual que del «compromiso de colocar cámaras» para restringir los accesos.
