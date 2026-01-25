Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última semana de la exposición «Estaleiros na Memoria»

La exposición Estaleiros na Memoria que el colectivo Devanceiros do Mar organiza en los recién rehabilitados astilleros tradicionales de Moaña encara desde mañana su última semana. Podrá visitarse hasta el próximo 31 de enero. Abre sus puertas todos los días entre las 18.00 y las 20.00 horas, excepto los domingos.

