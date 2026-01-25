El PP critica la «inacción» del tripartito en la calle Atranco

«El gobierno de Cangas abandona la calle Atranco a su suerte», denuncia publicamente el PP, que reprocha la «inacción» municipal ante el «deterioro» de esa zona o los problemas de desbordamiento del río Bouzós que inunda garajes y locales «mientras los vecinos siguen sin respuestas desde 2023». La falta de gestión y la desidia para establecer prioridades son males endémicos del tripartito desde que tomó las riendas del Concello, y «ni las reiteradas peticiones vecinales ni las advertencias de la oposición» surten efecto.

Aceras en mal estado, firme deteriorado, señalización deficiente y «sensación generalizada de dejadez y abandono institucional» definen ese ámbito, según los populares, que alertan de la inseguridad y riesgo de caídas y accidentes por el mal estado de los espacios públicos y la falta de mantenimiento. A ello suman la «gestión negligente» del río Bouzós, que se desborda por falta de limpieza, desbroce, acondicionamiento del cauce y «ausencia de una política preventiva y una planificación mínima».

Añade el PP la «pasividad absoluta» del Concello con respecto al edificio okupado de la calle Atranco, «convertido desde hace tiempo en un foco de degradación urbana, inseguridad y conflictividad» sin que el gobierno local aporte soluciones.