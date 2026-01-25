El Juzgado envía a la cárcel a los acusados de apuñalar al joven cangués en Mallorca
Los cuatro arrestados por la Policía Nacional fueron puestos el viernes a disposición judicial
Gonzalo Martínez/ D.G.P.
El Juzgado de Palma de Mallorca ha acordado el ingreso en prisión provisional de los cuatro jóvenes detenidos por la Policía Nacional por su presunta implicación en el robo con violencia ocurrido el 10 de enero en la plaza Quadrado de la capital balear en el que un joven de Cangas resultó gravemente herido tras ser apuñalado en el rostro, perdiendo la visión de un ojo. Los arrestados pasaron el viernes a disposición judicial tras ser detenidos por agentes del Grupo de Homicidios como supuestos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa y dos robos con violencia e intimidación cometidos contra el vecino de Cangas, que cursa estudios en Mallorca, y un amigo suyo que lo acompañaba, de madrugada, de camino a su domicilio.
Según el relato policial, los cuatro asaltantes se dividieron para atacar a los chicos. Dos de ellos se dirigieron a una de las víctimas y uno de los asaltantes sacó una navaja, se la puso en el costado y lo intimidó: «dame todo lo que tengas». El joven se vio obligado a entregarle todas sus pertenencias, mientras otro asaltante le cogió la cadena que llevaba al cuello y se la arrancó.
Mientras tanto, según describe la Policía Nacional, los otros dos asaltantes acorralaban al otro chico y le golpearon, sumándose a la agresión los otros dos miembros del grupo que ya había robado a la otra víctima. Los cuatro asaltantes inmovilizaron y golpearon con patadas y puñetazos al joven de Cangas, que no tuvo posibilidad de defenderse, y el asaltante que portaba la navaja «se situó frente a la víctima y le asestó dos puñaladas en el rostro, una de ellas en la zona orbitaria», que le provocó la pérdida de visión en un ojo.
Solo la llegada de una mujer en un vehículo ahuyentó a los asaltantes e inició el auxilio de las víctimas y su traslado a un centro médico. Dada la gravedad de sus lesiones, el joven de Cangas fue derivado al hospital de Son Espases para su tratamiento.
