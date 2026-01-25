El barco reabre, pero Ingrid provoca más accidentes y hunde el paseo de Bueu

La influencia de la borrasca Ingrid continuó el sábado dejando incidencias en O Morrazo, aunque con menor intensidad que el viernes. Ese día se registró una racha de viento de hasta 80 km/h en Cangas y 12 litros por metro cuadrado de lluvia en 24 horas, según los datos de la estación MeteoCangas.

La madrugada del sábado, además de un descenso acusado de las temperaturas, provocó problemas en el alumbrado público en varios puntos de Moaña. Ya por la mañana se contabilizaron dos nuevos accidentes en la Autovía do Morrazo, a causa de una fuerte granizada. El episodio más relevante se produjo en Bueu, donde se detectó un nuevo hundimiento en el paseo marítimo, en el tramo entre Pescadoira y la Casa do Mar. La Policía Local valló la zona y trasladó el aviso a Portos de Galicia.

Cedido

En la Autovía do Morrazo, tras las numerosas salidas de la vía del viernes —con al menos nueve vehículos implicados por las granizadas que llegaron a cubrir el asfalto—, la jornada fue más tranquila. Aun así, el granizo y el hielo volvieron a causar dos salidas de la vía casi consecutivas en el entorno de Broullón, a media mañana, sin lamentar daños de consideración.

Los barcos entre la comarca y Vigo retomaron la normalidad. | Santos Álvarez

Durante la noche, el viento volvió a ocasionar cortes en tramos del alumbrado público, aunque sin afectar al suministro eléctrico de las viviendas. En el barrio de Quintela, por ejemplo, varias calles permanecieron a oscuras por segunda noche consecutiva. Desde el Concello señalan que por la mañana las líneas ya quedaron reparadas.

La granizada, acompañada de rayos y truenos, barrió buena parte de la comarca de O Morrazo a media mañana, de oeste a este, aunque con distinta intensidad según la zona. En lugares como la parroquia bueuesa de Beluso llegó a formarse un manto blanco, que después se desplazó a áreas rurales de Cangas y al casco urbano de Moaña, cubriendo carreteras y aceras, hasta remitir a la entrada de la ría, en Rande.

La Aemet mantiene el aviso naranja hasta la mañana del lunes, que pasa a amarillo

Una mujer cruza un paso de cebra en el centro de Moaña tras la fuerte granizada. | S.Á.

El transporte de ría entre O Morrazo y Vigo se retomó el sábado por la mañana. Mar de Ons reanudó el servicio desde primera hora, con salida a las 7.00 desde Cangas y a las 7.30 desde Vigo. En Moaña, Nabia comunicó poco después de las 9.30 que recuperaba “con normalidad” el servicio, suspendido durante toda la jornada anterior, al igual que en Cangas. Al tratarse de fin de semana, las salidas desde cada puerto se realizan con frecuencia horaria.

Las calles de Quintela, a oscuras por segunda noche. | FdV

El paso de Ingrid, con fuerte viento y alerta roja en el mar, había obligado el viernes a suspender las conexiones entre ambas orillas. Solo se mantuvo abierto durante una hora —entre las 10.30 y las 11.30— el enlace entre Cangas y Vigo, antes de volver a cancelarse por el empeoramiento de las condiciones.

Sigue la alerta

La alerta naranja continuará durante todo el domingo y hasta las 6.00 del lunes, según la Aemet, por viento intenso.