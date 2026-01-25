Tribuna Libre
Cumprir o compromiso
José Antonio Torres Chapela*
O día 3 de marzo de 2025, vai facer un ano, en sesión plenaria, o Goberno municipal do Concello de Bueu comunica o seguinte ós veciños da Roza, parroquia de Beluso: Imos cumprir o noso compromiso de executar en primavera a mellora dos camiño da Torre e da Sobreira antes de finalizar o ano. Os veciños da Roza vimos reclamando dende hai anos a mellora de ambos camiños para poder ter acceso rodado dunha ambulancia asistencial como un dereito básico fundamental. Pasou a primavera e mailo verán. As obras do camiño da Torre teoricamente comezaron a finais de setembro do 2025, estamos xa no 2026 (case a un ano de cumprir o compromiso) e a obra está sen rematar e a ambulancia segue sen poder pasar. En canto ó camiño da Sobreira, dicir que o Concello hai máis dun ano, ten as cesións voluntarias dos terreos polos veciños propietarios e o proxecto técnico feitos resultando que o compromiso da súa execución antes do remate de 2025, nin comenzaron coa súa tramitación.
Os veciños da Roza cooperamos e estamos en contacto permanente co Concello para facilitar a súa labor e, a cambio, recibimos desculpas continuadas do goberno municipal. Comprometéronse co vial provincial da Ruanova á Roza no ano 2009, aínda que de competencia da Deputación, parece que hai pouco interese po ambas administracións. Hai dez anos que se comprometeron co problema da necesidade dos aparcadoiros públicos no entorno da igrexa parroquial, pero seguimos na mesma co caos circulatorio. O lavadoiro e as dúas fontes públicas do lugar temos que acondicionalo os propios veciños e hai máis dun ano que solicitamos a análise das súas augas e seguimos á espera …
Que dicir do cruceiro da Roza!, catro anos roto por sendos accidentes e somos os veciños os que temos que instar a distintas administracións que tomen medidads para o seu arranxo. Hai un mes na prensa o goberno municipal de Bueu dicíanos ós veciños que o ano 2025 foi un ano de impulso para poder executar proxectos estratéxicos para o 2026-2027: parque Urbano Lugrís, acceso campo de futbol da Graña, estrada de Meiro, reurbanización de Pazos Fontenla, liictación da piscina municipal … Cando se inaugurou a piscina díxosenos que estaría aproba tres meses, despois de catro anos continúa a probas e sen dicirnos cal é o custe real para as arcas municipais que cremos rondarán os 450.000 euros anuais e non só para os veciños de Bueu, senón como se trata dunha piscina universal (en palabras do goberno) para todos aqueles doutros concellos que veñan a disfrutala gratis, pero mantida cos impostos unicamente dos veciños de Bueu.
Dicía Winston Churchill “o político predí publicamente o que vai pasar mañá, o próximo mes e o vindeiro ano, pero é incapaz de explicar o incumprimento dos compromisos adquiridos con anterioridade ”. Os veciños da Roza e outro barrios do rural bueués necesitamos do Concello de Bueu menos propaganda e máis feitos. Cos cartos de todos o primeiro en atender debera ser os servizos básicos como a auga, o saneamento, a limpeza e mantemento en xeral e os accesos para ambulancia …. Os veciños da Roza reiteramos a máxima colaboración co goberno municipal para que os compromisos sexan unha realidade.
*Veciño da Roza (Beluso, Bueu)
