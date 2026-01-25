El Concello cita a los vecinos por O Con mientras PP y PSOE cargan contra Santos

La reunión telemática celebrada el viernes por la mañana entre el Concello de Moaña, con la alcaldesa Leticia Santos al frente, y la Dirección General de la Costa y el Mar volvió a poner sobre la mesa la urgencia de un proyecto integral para rehabilitar el entorno de la playa de O Con, donde existe un riesgo real de hundimiento. El encuentro evidenció que tras años de reclamaciones Costas —dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico— aún no dispone de un plan definido para resolver el problema.

La situación provocó críticas inmediatas de la oposición municipal. Tanto PP como PSOE reclaman a la regidora que asuma parte de la responsabilidad, aunque desde enfoques diferentes. Por su parte, Leticia Santos ha convocado para este miércoles a los vecinos de O Con y a la Asociación de Veciños de Tirán, con el objetivo de explicar las gestiones realizadas por el Concello, detallar lo abordado en la reunión del viernes y exponer la estrategia a seguir. «También queremos escuchar las posibles aportaciones de los vecinos», señala.

El PP considera que el gobierno local del BNG no exige “con fuerza” el arreglo de O Con y le acusa de “abandonar a los vecinos”. El portavoz popular, Alfonso Piñeiro, advierte de la “grave situación” del mirador de O Fiunchal y del vial de O Con. Califica lo que ocurre en la zona de “vergonzoso” y recuerda que el problema se prolonga desde hace seis años “sin que el gobierno del BNG sea capaz de conseguir una solución”. Además, el PP asegura que, si se produce alguna incidencia, pedirá “la depuración de responsabilidades políticas” y recurrirá “a todas las vías posibles”.

Piñeiro atribuye el retraso de Costas a la actitud del ejecutivo local, al que acusa de centrar su acción política en la confrontación: “Si esta grave situación fuese responsabilidad de la Xunta habría manifestaciones y pancartas, pero como lo tiene que resolver una administración gobernada por el PSOE, la alcaldesa agacha la cabeza y actúa con cobardía política”, alega.

La reunión del viernes, según el PP, estuvo marcada por la tensión y los reproches del gobierno local, pero los populares la consideran insuficiente. Afirman que las exigencias de la regidora para arreglar O Con “son con la boca pequeña”, aunque admiten que “Costas del Estado se ríe una y otra vez de los moañeses desde hace seis años”. El grupo popular promete seguir reclamando, “incluso con nuevas iniciativas plenarias”, una solución definitiva y urgente para el vial de O Con y su entorno, y pide al “gobierno nacionalista” que “cambie su actitud y defienda los intereses generales de Moaña”.

El PSOE mantiene una posición distinta. Su concejal, Mario Rodríguez, sale en defensa de Costas, titular de los terrenos, y reprocha al ejecutivo local que “siga sin asumir su responsabilidad ante el problema de los hundimientos” y que recurra “a la protesta y a la confrontación política” en lugar de aportar soluciones concretas. El edil socialista critica que el Concello acudiera a la reunión sin “un proyecto técnico y una cuantificación económica” del arreglo, algo que, a su juicio, corresponde “exclusivamente al Ayuntamiento”. Rodríguez recuerda que en diciembre de 2025 el PSOE presentó una moción para que el gobierno local elaborase ese documento y sostiene que, mientras no se complete, “la situación seguirá bloqueada porque no hay negociación posible”.

En paralelo, el mirador de O Fiunchal permanece cerrado a los vecinos desde la primavera de 2020 por precaución, tras detectarse importantes grietas y la caída de cascotes hacia la playa. La calle José Costa Alonso, por su parte, está cortada al tráfico de vehículos no residentes desde el pasado mes de diciembre.