El Concello de Cangas, patas arriba

No se trata de describir coloquialmente que el consistorio cangués esté desordenado, caótico, revolucionado o dado vuelta en su funcionamiento, sino solo en su perspectiva fotográfica. Se refleja así en los charcos de agua con que las borrascas siembran la alameda de O Señal, que pide a gritos una actuación para solucionarlos.

Ingrid y sus homólogas horadan los viales de la comarca

Es llegar el mal tiempo y los viales de la comarca presentan su peor cara, con baches y socavones que afectan a la seguridad de conductores, peatones y vehículos. Basta darse una vuelta por los caminos y carreteras de Cangas, Moaña y Bueu para encontrarse el pavimento agrietado, levantado o arrastrado por las riadas, que en los últimos días son abundantes por la llegada de Ingrid y otras borrascas. Urge poner al día la red viaria, y no solo por razones de comodidad o porque se pagan impuestos de rodaje pera ello, sino, sobre todo, por seguridad.

Noticias relacionadas

El mal tiempo va por barrios

En algún punto la meteorología hace frontera para descargar sus fenómenos, discriminando entre barrios vecinos. Lo comprobamos estos días con aguaceros y granizadas que afectan de lleno a algunos puntos sin molestar a otros. Ayer por la mañana, por ejemplo, la pedraza barrió la comarca desde Beluso hasta Moaña, dejando a Cangas (casi) al margen.