O Rompeolas
El Concello de Cangas, patas arriba
No se trata de describir coloquialmente que el consistorio cangués esté desordenado, caótico, revolucionado o dado vuelta en su funcionamiento, sino solo en su perspectiva fotográfica. Se refleja así en los charcos de agua con que las borrascas siembran la alameda de O Señal, que pide a gritos una actuación para solucionarlos.
Ingrid y sus homólogas horadan los viales de la comarca
Es llegar el mal tiempo y los viales de la comarca presentan su peor cara, con baches y socavones que afectan a la seguridad de conductores, peatones y vehículos. Basta darse una vuelta por los caminos y carreteras de Cangas, Moaña y Bueu para encontrarse el pavimento agrietado, levantado o arrastrado por las riadas, que en los últimos días son abundantes por la llegada de Ingrid y otras borrascas. Urge poner al día la red viaria, y no solo por razones de comodidad o porque se pagan impuestos de rodaje pera ello, sino, sobre todo, por seguridad.
El mal tiempo va por barrios
En algún punto la meteorología hace frontera para descargar sus fenómenos, discriminando entre barrios vecinos. Lo comprobamos estos días con aguaceros y granizadas que afectan de lleno a algunos puntos sin molestar a otros. Ayer por la mañana, por ejemplo, la pedraza barrió la comarca desde Beluso hasta Moaña, dejando a Cangas (casi) al margen.
Suscríbete para seguir leyendo
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- El marinero marroquí muerto en Gran Sol vivía en Cangas desde hacía 11 años
- El Concello de Bueu indemnizará a una limpiadora por no facilitar la conciliación para atender a su madre
- El temporal arrastra bateas, afecta al barco de ría y deja inoperativo el pabellón de Aldán
- Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo
- El granizo convierte la Autovía do Morrazo en una 'pista de hielo' y causa cinco accidentes con hasta siete coches implicados
- Ingrid convierte la autovía en una pista de patinaje, tira árboles y suspende el barco a Vigo