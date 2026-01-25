Chapela exige al Concello que deje de aportar fondos al SonRías Baixas

El concejal no adscrito Daniel Chapela reclama al Concello de Bueu que deje de financiar con fondos públicos municipales al Festival SonRías Baixas, uno de los grandes eventos que acoge el municipio cada año. El edil, que hace unos días anunció que concurrirá a las próximas elecciones municipales, sostiene a través de un comunicado público que se trata de una actividad económica y empresarial que «recibe grandes beneficios, como o emprego dunha grande extensión de espazo público a custo cero» y que el certamen «crea un gran trastorno para a veciñanza, ao tempo que perxudica en boa medida medida ao comercio». Chapela va más allá en sus críticas y se refiere a la promotora del festival como «unha empresa privada afín ao BNG».

Daniel Chapela exige que deje de recibir subvenciones municipales «tendo en conta que xa percibe numerosas prebendas e non debería seguir recibindo fondos que pagamos todos os veciños de Bueu».

El concejal no adscrito afirma que «despois de usar terreo municipal, non cumprir cos horarios de música minimamente decente para un evento en pleno centro da vila e perxudicar ao comercio, pois moitos veciños quedan na casa, van para Ons ou marchan polos trastornos, Félix Juncal decide entregarlles 17.000 euros dos cartos de todos».

El festival se celebra entre finales de julio y principios de agosto, una época de gran afluencia a Bueu. Chapela reclama que la política turística del Concello de Bueu debería estar orientada «a xerar un beneficio durante todo o ano e non que en xullo e agosto morramos do colapso e o resto do ano morramos de asco». El concejal no adscrito concluye que «os cartos de todos son para mellorar a vila, non para un festival que obtén beneficios e ten xa medio Bueu para si».

La organización del SonRías Baixas corresponde a la empresa bueuesa PlayPlan, que cuenta con una plantilla fija de diez personas y a lo largo del año puede dar empleo a unas 400, la mayoría de O Morrazo, a través de los festivales y conciertos que organiza. El SonRías es uno certámenes más consolidados en Galicia y en 2025 celebró su vigésimo segunda edición, con 33.000 asistentes y un retorno económico para Bueu y O Morrazo de 3,1 millones de euros, según datos publicados por la promotora. El SonRías forma parte de FestGalicia, la marca de calidad creada por la Xunta, y de Rías Baixas Fest, que impulsa la Diputación de Pontevedra.

El próximo 14 de marzo se celebran en Azores los Iberian Festival Awards– los galardones a los mejores festivales de la Península Ibérica–, en el que el SonRías está nominado en trece categorías y en 2022 recibió el Premio a la Excelencia.