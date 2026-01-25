La camelia florece en Domaio

La Exposición A Camelia de Domaio alcanzó ayer la mayoría de edad con el arranque de su XVIII edición, en la que participan hasta 48 cultivadores de toda Galicia. Nueve de ellos son vecinos de la propia parroquia moañesa, que con el paso de los años se ha convertido en sinónimo de esta flor en todo O Morrazo.

La inauguración contó con una actuación de música tradicional a cargo de las pandereteiras Salgharitas de Moaña. En nombre de la organización intervino Amalia Casás, representante de A Poza da Moura, el colectivo de mujeres que organiza la muestra. Entre las autoridades tomaron la palabra el diputado provincial Javier Tourís y la alcaldesa Leticia Santos, quienes destacaron cómo la camelia se ha consolidado como un símbolo de identidad de Domaio.

Domaio inaugura su XVIII exposición de camelias / Santos Álvarez

También participó la presidenta de la Sociedad Española de la Camelia, Carmen Salinero, que recordó que aún puede visitarse la exposición itinerante de paneles instalada en los Xardíns do Concello de Moaña, y que próximamente viajará a Santo Tirso (Portugal).

Los discursos durante la inauguración. | Santos Álvarez

Además de flores de múltiples colores, quienes se acerquen al local multiusos del muelle de Domaio podrán ver un puesto de piezas de plata con la camelia como protagonista.

Entre los cultivadores que exhiben algunas de sus mejores flores figuran nombres históricos del circuito, como Leonor Magariños, llegada desde Cuntis, o Eusebio López, de Narón, con una amplia trayectoria de premios. También participa Abelardo Barcala, de Vilagarcía, ganador de la Camelia de Oro.

Hoy, la exposición abre al público de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.