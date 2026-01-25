Bueu se moviliza contra la ELA

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El público abarrotó ayer el Centro Social do Mar en una gala benéfica a favor de Agaela

David García

Bueu

El Centro Social do Mar de Bueu registró ayer un lleno absoluto por una buena causa: una gala benéfica a favor de la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela). Un evento solidario en el que el objetivo era conseguir fondos para dar continuidad a las actividades de la asociación y ayudar a los afectados.

Esta cita solidaria estaba organizada en colaboración con el Concello de Bueu, que a través de su alcalde, Félix Juncal, y la edil de Benestar Social, Laura Ogando, que defendieron que la gala de ayer supone un «compromiso compartido para avanzar cara unha atención máis humana, máis eficiente e máis xusta, e seguir traballando desde as institucións para que a ELA ocupe o lugar prioritario que merece na axenda pública».

Después de los discursos se proyectó un documental y a continuación se dio paso a las actuaciones, con Novos Ventos de Beluso, Noite Son, Retrouso de Cela y Adolfo FH.

