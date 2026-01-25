Augas plantea tres vías contra las crecidas del Bispo en Bueu y un coste de más de 3 millones
Las alternativas propuestas incluyen la ya conocida creación de una laguna artificial de 22.000 metros cuadrados, la mejora del espacio fluvial y de los puentes en O Valado y la retirada de presas y una edificación del cauce del río
La mejora del espacio fluvial y de los puentes en la zona de los centros educativos; la creación de una zona de inundación controlada en As Lagoas y la mejora del cruce del río sobre la céntrica calle Pazos Fontenla; y la restauración fluvial mediante la retirada de obstáculos transversales y una edificación sobre el cauce. Estas son las tres alternativas que, al menos de momento, maneja Augas de Galicia para reducir o minimizar los efectos de las posibles inundaciones y crecidas del río Bispo en Bueu. Las tres propuestas están aún en una fase inicial, de valoración y priorización. La primera supondría una inversión de 1.040.000 euros; en la segunda el coste se duplicaría hasta llegar a los 2.160.000 euros; y la tercera de momento no tiene una estimación económica.
La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a la que está adscrita el ente Augas de Galicia, firmó a finales del verano el contrato con una consultora para priorizar las propuestas, estudios de alternativas y redacción de anteproyectos y proyectos en diez áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) en Galicia, entre las que se encuentra Bueu. Desde el departamento autonómico han remitido un primer documento al Concello para que pueda ser estudiado antes de una reunión entre las partes, que está pendiente de fijar.
La primera de las propuestas que se pone encima de la mesa se denomina «Mejora del espacio fluvial y de los puentes en la zona de los colegios», con un presupuesto estimado de algo más de 1 millón de euros y que se concentra en las inmediaciones de la calle Ramón Bares, O Valado y de los centros educativos IES Johan Carballeira, colegio de infantil de A Pedra y la guardería A Galiña Azul. Los redactores explican que se trata de una restauración fluvial, que incluiría medidas de retención natural del augua, la reforestación de las riberas y las restauración ambiental en la franja costera. Esto significa medidas como la mejora del espacio fluvial a lo largo de todo el tramo, que consistiría en la ampliación y naturalización del cauce; la eliminación de un obstáculo transversal en el propio cauce, con un salto de 1 metro de altura; la mejora de la capacidad hidráulica de los tres puentes que hay en este tramo; la eliminación de una pasarela de piedra; la retirada de un galpón en el margen izquierdo; y la reubicación del lavadero del margen derecho [se entiende que es el lavadero de O Valado].
Los redactores, a la hora de ponderar esta primera alternativa, estiman que permitiría evitar inundaciones en los colegios para un periodo de retorno de diez años y reduce el alcance de esas crecidas para todos los periodos de retorno analizados [el tiempo promedio que discurre entre dos eventos de una misma magnitud]. Añaden que también se evitan las inundaciones en la calle Ramón Bares.
La creación de una laguna artificial de 22.000 metros cuadrados
La segunda de las alternativas es la que ya está en análisis desde el primer momento, que consistiría en la creación de una zona de inundación controlada en As Lagoas y la mejora del cauce del río a su paso por Pazos Fontenla. Al igual que el primer caso la intervención conllevaría la restauración fluvial, medidas de retención natural del agua y la reforestación de riberas. Las medidas más significativas en este caso son la creación de una zona inundable de 22.000 metros cuadrados, que estaría desaguaría en el mar a través de una canalización de 1,5 x 1,5 metros bajo la calle Rosalía de Castro y su conexión con el emisario actual.
Esta es la opción con mejor puntuación en los distintos sistemas de análisis y supondría una inversión de 2.160.000 euros. Los redactores señalan que las acciones propuestas «evitan las inundaciones en el núcleo urbano de Bueu».
La tercera de la alternativas es la que está, al menos de momento, menos desarrollada. Incluye medidas ya recogidas en las dos anteriores –retención natural del agua o reforestación de riberas–, que se complementarían con la reubicación de una edificación situada en el propio cauce y la supresión de tres azudes [barreras o presas con el fin de facilitar el desvío de parte del caudal para riego y otros usos] que actúan como un obstáculo transversal al flujo del río Bispo. El estudio preliminar no incluye un coste estimado y «se desconoce la efectividad de la misma» en cuanto a la reducción de inundaciones.
Una obra que necesariamente debe completarse con la reforma de Pazos Fontenla
Cualquiera de las alternativas elegidas para mejorar el río Bispo y reducir el riesgo de inundaciones debe ser necesariamente complementada con otra obra: la reforma de la calle Pazos Fontenla, un proyecto de carácter estratégico para el Concello de Bueu y que en los próximos días espera conocer la aportación económica de la Xunta.
Esta intervención no se limita a una renovación de la vía, sino que incluye la dotación de una red separativa de pluviales. Una canalización de la que actualmente carece y que agrava los problemas en momentos de precipitaciones intensas.
El proyecto incluirá soluciones novedosas para absorber e infiltrar el agua procedente de las lluvias, que se aplicarán por primera vez en Galicia.
