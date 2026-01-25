Proauditorio exige al Concello los fondos para iniciar este año la dotación cultural

La directiva de la Plataforma Proauditorio de Moaña, integrada por numerosos colectivos socioculturales del municipio, celebró esta semana una reunión de trabajo para valorar el estado actual del proceso legal y administrativo que debe culminar con la construcción de esta demandada infraestructura cultural.

Con la vista puesta en la aprobación del presupuesto municipal de 2026, prevista para las próximas semanas, la plataforma reclama al gobierno local que incluya en las cuentas una “importante partida económica” que permita impulsar el proyecto de forma definitiva, al menos en la fase previa a la licitación.

La Plataforma Proauditorio había concedido a la alcaldesa, Leticia Santos, margen para estudiar distintas fórmulas de financiación. Entre las opciones barajadas estuvo la solicitud de fondos a la Xunta de Galicia, aunque, al no prosperar esa vía, todo apunta a que la obra se afrontará mediante un crédito, aprovechando que el Concello ha logrado eliminar la deuda acumulada durante décadas.

El colectivo considera que ya ha pasado tiempo suficiente y ha acordado solicitar una nueva entrevista con la regidora “con la intención de conocer la hoja de ruta prevista, el estado actual de las gestiones de financiación y los plazos legales de licitación”, pasos que permitirían cerrar esta etapa y dar paso al inicio de las obras. La plataforma confía en que la colocación simbólica de la primera piedra “se haga realidad lo antes posible”, por la importancia de la actuación y por “el tiempo de trabajo de tantas personas”.

La entidad, que agrupa a colectivos culturales de Moaña, sostiene que 2026 debe ser “el año del auditorio”, una obra que considera imprescindible y que, a su juicio, “cambiará el estado de ánimo de las personas que disfrutamos viviendo en este Concello”.

En su balance de los avances, la directiva recuerda que los técnicos responsables del proyecto participaron de forma voluntaria en dos asambleas para presentar primero el borrador y, después, el documento definitivo, ya con las aportaciones de los colectivos. Indican que hace ya más de seis meses que el proyecto de ejecución superó todos los trámites legales.

La intención del Concello es levantar el edificio en Sisalde. El diseño contempla un auditorio en la planta baja con capacidad para 395 butacas y un escenario de 12 por 10 metros. En la planta alta se habilitarán diez viviendas destinadas a alquiler social.