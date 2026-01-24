El transporte de ría se retoma entre O Morrazo y Vigo

El servicio de transporte de ría entre O Morrazo y Vigo se retomó a primera hora de esta mañana, al menos en la ruta desde Cangas. La naviera Mar de Ons reanudó los trayectos a las 7.00 horas, con salida desde Cangas, y a las 7.30 horas desde Vigo. Al tratarse de fin de semana, las salidas desde cada puerto se producen con una frecuencia horaria de una hora. En Moaña Nabia anunció en sus redes sociales la reanudación de los barcos pasadas las 9.30 horas, después de haber estado suspendido el servicio durante toda la jornada de ayer.

El paso de la borrasca Ingrid, con fuertes vientos y alerta roja en el mar, obligó en la jornada de ayer viernes a suspender el servicio entre las dos orillas de la ría. Solo se abrió durante apenas una hora [de 10.30 a 11.30 horas] entre Cangas y Vigo, pero la naviera volvió a cancelar los viajes debido a las condiciones meteorológicas y ya no se reanudó hasta primera hora de hoy.