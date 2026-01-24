Ingrid convierte la autovía en una pista de patinaje, tira árboles y suspende el barco a Vigo

La borrasca Ingrid dejó un largo rastro de incidencias a su paso por la comarca, sobre todo durante la tarde por la acumulación de granizo en la Autovía do Morrazo que a media tarde tiñó de blanco todo el asfalto. Hay constancia de al menos cinco accidentes de tráfico con hasta nueve automóviles implicados, aunque afortunadamente sin heridos de gravedad. Además el temporal derribó árboles y farolas, provocó la suspensión del transporte marítimo con Vigo y obligó a la flota de bajura a permanecer amarrada a puerto.

Los mayores problemas se registraron en la Autovía do Morrazo y en sus accesos sobre todo entre las 17.00 y las 19.15 horas. Uno de los accidentes, a las 17.20 horas, contó con tres coches implicados. Una salida de vía y choques por alcance debido a que las continuas granizadas sobre esta carretera convirtieron el asfalto «en una pista de patinaje» según explicaban desde Protección Civil de Moaña, uno de los equipos de emergencias que se acercó a la zona. Circulaban en sentido a Vigo. Muy cerca, en la misma dirección, una conductora perdió también por el mismo motivo el control de su coche y se estrelló contra la mediana. Sufrió daños aunque todo apunta a que no fueron graves.

La autovía y sus accesos se cubrieron de blanco durante la tarde por el granizo. / FdV

En dirección a Cangas, a la misma altura y hora, se registró un tercer siniestro también con una salida de vía. Hasta cuatro ambulancias del 061 se dieron cita en esta carretera. El cuarto accidente, a las 18.47 horas, fue en O Casal con dos coches implicados. Un quinto accidente se registró en la rotonda de acceso de Broullón, también con varios coches acabando uno de ellos en el centro de la propia glorieta. La Policía Local de Moaña y la Guardia Civil de Tráfico también estuvieron movilizados durante toda la tarde para atender los continuos avisos de emergencia.

La caseta de socorrismo de Areamilla quedó destrozada.| / Gonzalo Núñez

El paso de este temporal obligó a activar la alerta roja en todo el litoral de Pontevedra y A Coruña, un nivel que se mantiene durante la jornada de hoy en el mar. El viento se dejó sentir especialmente durante la madrugada del jueves al viernes y durante la primera mitad del día. La estación meteorológica de Cabo Udra registró rachas de más de 85 kilómetros/hora y la del puerto de Cangas de más de 76 kilómetros/hora. La jornada comenzó con el servicio de transporte de ría entre O Morrazo y Vigo suspendido. La naviera Mar de Ons, que cubre el trayecto entre Cangas y la ciudad olívica, anunció que a las 10.30 horas retomaba los viajes, pero después del trayecto de las 11.30 horas anunció que volvía a suspenderlo debido a las condiciones meteorológicas.

El fuerte viento fue el causante de la caída de varios árboles y postes del alumbrado en Rodeira, en el camino conocido como Camiño da Pedra Choca (entre la Avenida de Lugo y la Avenida de Galicia) o en el centro urbano. Sin embargo, el suceso más llamativo ocurrió en la playa de Areamilla, donde las rachas de viento arrancaron y destrozaron la caseta del servicio de socorrismo.

El viento arrastró contenedores hasta la playa de O Con. | / Gonzalo Núñez

En Bueu también se alertó de dos árboles sobre la vía pública, que obligaron a movilizar a los Bombeiros do Morrazo. Uno cayó en la EP-1304, que comunica la parte alta del municipio con Cela, a la altura del lugar de O Río. El segundo incidente tuvo lugar en A Graña, con un árbol caído sobre el tendido eléctrico y que arrastró consigo un poste de hormigón del alumbrado público.

El temporal en el mar volvió a dejar una imagen recurrente en estos casos, con varios barcos mercantes fondeados al abrigo de las islas Cíes y Ons, en las bocanas de las rías de Vigo y Pontevedra.

La alerta naranja se mantuvo en el litoral toda la noche y se prolongará a lo largo de la jornada de hoy, pasando a alerta roja durante la tarde. Además de lluvia y riesgo de tormenta, llama la atención la fuerte bajada de la temperatura. De hecho, la Aemet, incluso apunta la posibilidad de nieve en zonas altas de O Morrazo, lo que sería histórico.