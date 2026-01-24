La soledad de las bicicletas en tiempo de borrascas

Esperando a algún pasajero estaba ayer esta bicicleta en la estación marítima de Cangas, donde el temporal obligó a suspender los viajes en barco con Vigo y obligó a los habituales del transporte marítimo a buscarse la vida para llegar a su destino. La lluvia y el viento no son los mejores aliados para los ciclistas.

El alumbrado navideño dura más aquí que en Vigo

La fama se la lleva Vigo porque Caballero lo vende bien, pero en O Morrazo también hay auténticos devotos del alumbrado navideño. Sobre todo en viviendas privadas, donde cada temporada se despliegan más guirnaldas y durante más tiempo. Abundan los ejemplos, como una finca de Bueu donde los preparativos de instalación comienzan el día de Santos, o la casa de A Pedreira, en Cangas, donde a día de hoy todavía centellean los adornos navideños. Y parece que no hay intención de recoger a corto plazo, me soplan...

Los arcos públicos, mejor retirarlos ya

Pues esto de los alumbrados también tiene sus peros, porque estamos en invierno y lo mejor es retirar los arcos de calles y plazas para que no se los lleve el viento. Sucedió ayer en los jardines de Félix Soage, junto al palco de música de Cangas, donde se desplomó uno de los adornos aunque ninguna persona resultó afectada. Lo cierto es que sus zarandeos asustan, y como ya no pintan nada en estas fechas, cuanto antes se retiren, mejor.