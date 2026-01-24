A Quinkillada dálle calor ao inverno
A banda do Morrazo presenta a súa nova canción, «Os reis do lugar»
Primeiro foi «Derradeira canción», un tema no que contaron coas colaboracións de Grande Amore e Capital Voskov. Agora é a quenda de «Os reis do lugar», unha cumbia para quentar o ambiente invernal e ir preparando ás verbenas do verán. Trátase da nova canción da Quinkillada, a banda do Morrazo que sintetiza a alma da festa galega.
Este novo tema xa se pode escoitar nas plataformas dixitais e é unha cumbia que comezou a xestarse hai xa un par de anos. Os compoñentes da Quinkillada explican que a súa orixe está en ideas e conceptos doutras cancións, que se foron xuntando para que collesen forma neste resultado final. «Os reis do lugar» conta cun retrouso que xurdiu durante unha actuación nunha festa ollando cara o público.
Ao mesmo tempo contan que o título e a letra da canción non vai na liña de sentirse o rei ou o protagonista da festa. «Máis ben fala dese sentimento interno de poder sentir a liberdade e rachar coas cadeas da rutina e o aburrimento para poder gozar e dalo todo», manifestan desde A Quinkillada. En resumidas contas, unha apelación a esa sensación tan xenuína de deixar a un lado o tedio e desinhibirse desfrutando da troula.
A banda morracense quenta motores de cara a tempada estival, unha agarda que quere facer máis levadeira con estes novos temas que apuntan a formar parte do seu repertorio nos concertos e festivais deste novo ano.
A Quinkillada conta cunha característica e festiva posta en escena, con cancións que abarcan xéneros como a cumbia, o rock, o ska e outros ritmos bailables. Xa levan ás súas costas máis dun cento de concertos e actuaron nalgunhas das grandes citas musicais galegas, como OurenSound, Festival de la Luz, Castañazo ou Armadiña Rock e a salas tan senlleiras como Capitol (Santiago) ou Razzmatazz (Barcelona).
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- El marinero marroquí muerto en Gran Sol vivía en Cangas desde hacía 11 años
- El Concello de Bueu indemnizará a una limpiadora por no facilitar la conciliación para atender a su madre
- Tres mujeres escondidas bajo la pila de la excolegiata
- Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
- Un joven cangués pierde la visión de un ojo, agredido en Mallorca
- El TSXG fija 8 millones de indemnización para los dueños de Noria 4 y el Concello recurre