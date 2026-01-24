La Policía de Moaña actuó en 461 delitos en 2025; 24 por violencia de género

El balance de 2025 de la Policía Local de Moaña refleja un descenso en los delitos con respecto al 2024. En concreto los agentes municipales intervinieron en un total de 461 actuaciones delictivas en el pasado ejercicio, 62 menos que en 2024 pero 15 más que en 2023. De ellos, 10 casos pusieron en peligro la vida de la persona agredida. Contra la integridad física se actuó en 111 situaciones distintas de las que 49 tuvieron relación con los malos tratos. De ellos, por violencia de género se realizaron 24 acciones policiales y para atajar violencia en el ámbito familiar los casos fueron 17, cifras similares a las de años anteriores. Se trata, en su mayoría, de intervenciones en colaboración con la Guardia Civil, ya que son delitos que investiga directamente el instituto armado.

Por agresiones y lesiones, como los casos de las peleas en las fiestas de San Martiño, la Policía tuvo que actuar en 51 ocasiones, 19 más que el año pasado. Aquí el cuerpo municipal sí que advierte de un aumento importante en esta tipología de delitos. En el caso de las amenazas e insultos la cifra es idéntica a la del año anterior, con 54 casos.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio, se realizaron 210 actuaciones, solo seis más que en 2024. Hasta 52 casos fueron por substracción, disminuyendo en 49 casos. Eso sí, el apartado de hurtos pasó de 52 a 69. En el caso de los robos, se registraron 26 con fuerza en Moaña y tres más graves, con violencia e intimidación. Hubo cinco robos con fuerza más que en 2024. Solo se robaron tres teléfonos en todo el pasado ejercicio en Moaña. Por estafa hubo siete casos, siendo el 40% de ellas cometidas por internet. Finalmente hubo 115 casos de daños contra la propiedad de los que 66 fueron a vehículos, con un fuerte incremento de 24.

Objetos perdidos

Como curiosidad, se entregaron 4.731,8 euros a la Policía Local. Se trata de dinero encontrado en la vía pública. Casi todo, más de 4.625 euros, fue devuelto tras ser reclamado por sus dueños. También fueron entregados a objetos perdidos 118 llaves, 101 carteras, 43 gafas, 42 teléfonos móviles, 42 tarjetas bancarias, 20 tarjetas de otra índole y 15 sanitarias. A mayores fueron entregados a objetos perdidos 10 permisos de conducir, siete bicicletas o monopatines, seis prendas de vestir, cinco juguetes y dos dispositivos electrónicos de tipo ordenador o tablet.