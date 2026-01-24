La Policía detiene en Coiro a un hombre por amenazar con una navaja a su pareja

Agentes de la Policía Local de Cangas detuvieron a un hombre por amenazar de muerte a su pareja, al mismo tiempo que esgrimía una navaja, en su domicilio del entorno de Espíritu Santo, en Coiro. Los agentes municipales recibieron una llamada anónima alertando de los hechos y de inmediato desplegaron el operativo para comprobarlos y reducir al agresor, que no opuso resistencia a la detención.

El individuo fue conducido a la Jefatura de la Policía Local, donde se le leyeron sus derechos antes de ser trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Cangas, en Rodeira, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial. Las investigaciones apuntan a un problema de celos como desencadenante de la agresión del hombre a la mujer. En la habitación habría evidencias de golpes con la navaja sobre el mobiliario, aunque la mujer no sufrió heridas físicas graves, según las fuentes consultadas.

El Concello de Cangas acordó en octubre de 2025 su adhesión al sistema integral de protección a las víctimas de violencia de género (VioGén), integrando a la Policía Local en el plan. Esta medida, acordada por la Xunta Local de Seguridade, busca reforzar la protección de las 57 víctimas con casos activos en el municipio, colaborando con la Guardia Civil. Hasta ahora, Cangas era el único municipio de O Morrazo que no estaba en el sistema, lo que motivó la aceleración del proceso.

Noticias relacionadas

El sistema VioGén implica la colaboración de la Policía Local y la Guardia Civil para la vigilancia y protección de las víctimas. En el operativo de Coiro, que se desarrolló a primera hora de la mañana, participaron agentes locales de uniforme y de paisano. Las autoridades abundan en pedir a las víctimas de violencia de género que denuncien la situación. El teléfono directo es el 016.