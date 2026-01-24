Eólicos Non atribuye a la presión social el archivo del parque en O Morrazo

La Xunta de Galicia confirmó la pasada semana, en respuesta a una petición de documentación del diputado autonómico moañés del BNG Paulo Ríos, el inicio de los trámites para archivar el proyecto de parque eólico que planteaba el grupo Arena Power en los montes de O Morrazo.

Ante este anuncio, la plataforma Eólicos no Morrazo Non, creada en 2021 e integrada por comunidades de montes y colectivos de distinta índole —entre ellos, ecologistas—, atribuye a la presión social la decisión de la empresa de renunciar a instalar los aerogeneradores.

El coordinador del colectivo, Moncho Millán, recordó ayer las protestas desarrolladas en los últimos años: marchas ciclistas, caminatas por los montes de la comarca, concentraciones y manifestaciones. También destacó la colaboración de los concellos de Bueu, Cangas, Moaña y Vilaboa, que se posicionaron en contra del proyecto. La plataforma sostiene que “todo este trabajo sirvió para que la empresa confirmase la advertencia de que no íbamos a permitir que expoliasen nuestra comarca”.

Desde el colectivo consideran una “buena noticia” que los promotores hayan optado por renunciar a ejecutar el proyecto, solicitando a la Xunta el archivo del expediente y la devolución de la fianza depositada. No obstante, advierten de que todavía queda por culminar el cierre de un expediente que, a su juicio, “nunca se debió autorizar”, y señalan que su satisfacción será completa “cuando no ronde por O Morrazo ninguna de estas empresas”.

En este sentido, Millán asegura que seguirán de cerca la evolución del proceso hasta el archivo definitivo del expediente, para el que reclaman “agilidad”. La plataforma insiste además —como ya hizo en numerosas ocasiones— en pedir a la Xunta que “suprima el Área de Desenvolvemento Eólico do Morrazo (ADE)”, una superficie triangular de 4.632 hectáreas en los montes del centro de la península. “Eliminar la ADE de O Morrazo es vital para la tranquilidad total de los vecinos. De lo contrario, siempre habrá una puerta abierta a las empresas del monopolio eólico”, concluye.

Los 13 aerogeneradores proyectados en los montes de la comarca se tramitaban cada uno como un parque independiente. El proyecto los situaba entre los municipios de Vilaboa, Marín y Moaña. El planteamiento inicial era de 15 aerogeneradores, pero la Consellería de Medio Ambiente informó desfavorablemente sobre dos de ellos al considerar que estaban demasiado cerca de núcleos de vivienda en Domaio.

Además, se contemplaba construir dos subestaciones y dos centrales de medición, necesarias para la gestión del complejo, con sus correspondientes líneas eléctricas de evacuación en terrenos de cinco municipios. Cada aerogenerador tendría una altura estimada de unos 180 metros.