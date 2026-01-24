Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo

La Policía Nacional en Palma de Mallorca ha detenido a cuatro personas acusadas de robar a dos jóvenes y de apuñalar a uno de ellos en el rostro. Una de las víctimas es un chico natural de Cangas, que fue el que resultó herido por arma blanca y a consecuencia de ello perdió la visión de un ojo. Los detenidos están acusados de un delito de asesinato en grado de tentativa y de otros dos por robo con violencia e intimidación.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 al 10 de enero en la Plaza Quadrado, alrededor de las 01.40 horas, y el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de las investigaciones desde el primer momento. El joven cangués se encontraba en la isla porque cursa allí sus estudios universitarios y ese día regresaba a su domicilio con un amigo cuando fueron atacados por cuatro personas.

Los agresores se dividieron por parejas para atacar por separado a cada uno de los chicos. Dos de los ahora detenidos alcanzaron a una de las víctimas, uno de ellos sacó una navaja y la puso en el costado del chico. «Dame todo lo que tengas», le dijo de manera intimidatoria, ante lo que el joven se vio obligado a entregarle todas sus pertenencias, explican desde la Policía Nacional. Antes de dejarle el otro atacante le arrancó la cadena que llevaba al cuello.

Dos agentes de la Policía Nacional en Palma de Mallorca en el momento de la detención de uno de los presuntos agresores a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo. / CNP

Los otros dos detenidos mientras tanto alcanzaron a la segunda víctima, el joven natural de Cangas, y comenzaron a agredirle. A este ataque se sumaron los dos asaltantes que ya habían conseguido robar a su compañero. Los agresores sujetaron e inmovilizaron al joven para que no tuviese la ocasión de defenderse y empezaron a propinarle patadas y puñetazos.

Fue entonces cuando uno de los asaltantes volvió a sacar su navaja y le asestó dos puñaladas en el rostro. Una de ellas fue en la órbita de los ojos y le provocó la pérdida de la visión en uno de ellos.

La Policía Nacional con otro de los cuatro detenidos en Mallorca por robar y apuñalar a un joven de Cangas. / CNP

En ese momento apareció en el lugar un automóvil conducido por una mujer, lo que provocó la huida de los cuatro agresores. Esta persona auxilió a los dos jóvenes y trasladó al herido a un centro médico cercano. Debido a la gravedad de las lesiones fue evacuado al hospital de Son Espases.

A raíz de este ataque el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional asumió la investigación, encaminada a identificar y localizar a los cuatro presuntos responsables de la agresión y robo. Esas pesquisas permitieron detener a uno de los implicados en la jornada del martes. Posteriormente la Policía Nacional organizó un operativo que condujo a la detención de los otros tres presuntos agresores en la madrugada del miércoles.

Desde la Policía Nacional de Palma apuntan que los agresores se enfrentan a un posible delito de asesinato en grado de tentativa por la brutal agresión y las dos puñaladas que recibió en el rostro el joven cangués y a otros dos delitos por robo con violencia e intimidación.